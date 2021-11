Diretta Padova Pro Vercelli/ Streaming video tv: biancoscudati in ripresa (Serie C)

DIRETTA PADOVA PRO VERCELLI: BIANCOSCUDATI IN RIPRESA DOPO IL PERIODO DI CALO

Padova Pro Vercelli sarà diretta dall’arbitro Marco Acanfora della sezione AIA di Castellammare di Stabia. La gara in programma domenica 28 novembre alle ore 17:30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà valida per la 16^ giornata del girone A di Serie C 2021-2022. Il Padova è reduce dalla vittoria per 1-3 conseguita in casa del Piacenza. La squadra allenata da Massimo Pavanel è in ripresa, dopo aver vissuto un periodo di calo. Nelle ultime tre giornate infatti, i biancoscudati hanno vinto due gare e pareggiata una, e con 30 punti sono terzi in classifica.

Periodo piuttosto negativo per la Pro Vercelli. La netta sconfitta per 4-0 subita nello scorso turno in casa della Pergolettese, è stata la seconda consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite di campionato, con la vittoria che manca dallo scorso 21 ottobre, quando si imposero 2-1 sulla Giana Erminio. La squadra di Giuseppe Scienza, dopo un inizio di stagione positivo, sta attraversando una difficile situazione. I piemontesi occupano l’ottava posizione in classifica con 20 punti, restando quindi in piena zona play-off.

PADOVA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Padova Pro Vercelli di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PADOVA PRO VERCELLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni della gara Padova Pro Vercelli di Serie C. L’allenatore dei biancoscudati, Massimo Pavanel dovrebbe schierare i suoi uomini con il consueto modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione del Padova che dovrebbe scendere in campo per sfidare la Pro Vercelli: A. Donnarumma; Germano, Pelagatti, Monaco, Curcio; Hraiech, Ronaldo, Della Latta; Jelenic, Ceravolo, Chiricò.

Per quanto concerne la Pro Vercelli, l’allenatore Giuseppe Scienza, dovrà rinunciare agli squalificati Tintori e Iezzi. Per la sfida in casa del Padova dovrebbe optare per il modulo 3-5-2, con la formazione titolare che dovrebbe essere la seguente: Rendic; Masi, Auriletto, Macchioni; Bruzzaniti, Awua, Emmanuello, Della Morte, Crialese; Bunino, Gatto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Padova Pro Vercelli di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti l’eventuale vittoria del Padova, associata al segno 1, è quotata 1.70. Più difficile un pareggio, con il segno X proposto a 3.50. Sembra poco probabile la vittoria esterna della Pro Vercelli, la quale associata al segno 2 è quotata 4.75.



