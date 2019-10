Diretta Padova Ravenna/ Streaming video tv: veneti in volo (Serie C)

Padova Ravenna, che sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri, è uno dei due anticipi nella nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020: si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 ottobre e all’Euganeo la formazione biancoscudata cercherà di sfruttare un turno casalingo che potrebbe regalarle una fuga ancora più concreta di quanto non sia già ora. Il 2-0 con cui è stato battuto l’Arzignano nell’ultimo turno ha fatto volare il Padova, che nel girone B sta staccando la concorrenza e punta a dominare il campionato per prendersi la seconda promozione in tre anni; questa sera l’avversario è un Ravenna che non è partito con il piede giusto, ma ha saputo riprendere la marcia e con una vittoria a Trieste maturata all’ultimo respiro si presenta sul campo della capolista con il vento in poppa e tanta fiducia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Padova Ravenna; nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Ravenna non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: come sempre dunque bisognerà affidarsi al portale Eleven Sports, che fornisce l’intera programmazione delle partite di Serie C (anche di Coppa Italia) in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al servizio oppure acquistare il singolo evento di settimana in settimana, solitamente ad un prezzo fissato al termine dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA RAVENNA

I biancoscudati di Salvatore Sullo giocheranno Padova Ravenna con il solito 3-5-2: Pelagatti, Kresic e Lovato davanti al portiere Minelli, con un centrocampo nel quale Germano e Castiglia faranno da supporto a Ronaldo che dovrebbe essere impiegato come regista basso. Fazzi e Joel Baraye correranno sulle fasce laterali, dando anche una mano offensivamente alla coppia d’attacco, nella quale Mokulu Tembe e Soleri cercano spazio ma devono chiederlo a Santini e Bunino, che sembrano partire favoriti. Il Ravenna di Luciano Foschi si dispone con modulo speculare: Ronchi, Jidayi e Purro formano il reparto arretrato a protezione di Spurio, Grassini e Ricchi corrono sulle fasce mentre in mezzo al campo ci sarà Lora, con D’Eramo e Selleri (Mustacciolo parte alle loro spalle) che si preoccuperanno di dargli una mano agendo come mezzali. Nocciolini, matchwinner al Nereo Rocco, sarà sicuramente titolare in attacco: possibilità per Fyda o Sabba, uno dei due potrebbe scalzare Raffini che ha giocato dal primo minuto domenica scorsa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per scommettere su Padova Ravenna: la squadra favorita è ovviamente quella di casa, che ha un valore di 1,42 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la sua vittoria. Il successo romagnolo, regolato dal segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 6,50 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, la vincita ammonterebbe a 4,50 volte il valore della giocata con questo bookmaker.



