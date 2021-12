Diretta/ Padova Renate streaming video tv: Biancoscudati, troppe “X” (Serie C)

DIRETTA PADOVA RENATE: PER I VENETI ARRIVANO I 3 PUNTI?

Padova Renate, in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Sfida delicata per i biancoscudati, sia per il valore dell’avversario, sia per le troppe “X” che hanno contraddistinto il loro cammino in questa parte conclusiva del girone d’andata. Tre pareggi consecutivi contro Giana Erminio, Sudtirol e Virtus Verona, ai quali va aggiunto anche quello in Coppa Italia contro il Catanzaro.

Il Padova è stato così raggiunto al secondo posto in classifica proprio dal Renate, con le Pantere che hanno riscattato la sconfitta contro la Pergolettese battendo la Feralpisalò in un altro scontro d’alta classifica, prendendosi la seconda piazza a -5 dal Sudtirol capolista, che ha però disputato una partita in meno. Il 2 giugno scorso il Renate ha vinto 1-3 a Padova, sfiorando il clamoroso colpaccio nei play off che hanno premiato però i veneti per il miglior piazzamento in classifica.

DIRETTA PADOVA RENATE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Renate è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Padova Renate, match che andrà in scena all’Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Germano, Pelagatti, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito A.; Marano, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Maistrello, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Euganeo di Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



