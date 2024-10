DIRETTA PADOVA RENATE, PRIMA CONTRO QUARTA

Una sfida ai piani altissimi quella che si giocherà giovedì 30 ottobre 2024 alle ore 20:45. La diretta Padova Renate vedrà infatti sfidarsi la prima della classe contro la quarta, poche posizioni di differenza anche se il distacco di punto è già abbastanza ampio ovvero +10. I biancorossi sono ancora imbattuti in questa stagione avendo collezionato nove vittorie e due pareggi, quelli contro Pro Patria per 1-1 e FeralpiSalò a reti bianche. L’ultimo successo in ordine cronologico è stato il 2-0 in trasferta con l’Albinoleffe. Il Renate invece sta vivendo un momento complicato con una sola vittoria (2-0 a Lecco) nelle ultime sei giornate. L’unica mezzo passo avanti è stato fatto nello 0-0 con il Caldiero Terme, per il resto quattro sconfitte senza segnare.

DOVE VEDERE DIRETTA TV PADOVA RENATE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Padova Renate dovrete obbligatoriamente abbonarmi a Sky, unica emittente tv ad avere i diritti della Serie C. L’alternativa è la diretta streaming che potrà essere vista sull’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI PADOVA RENATE

Ora vediamo le probabili formazioni Padova Renate per farci un’idea su chi saranno i protagonisti. I padroni di casa si schiereranno con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Fortin, difeso dal terzetto Belli, Delli Carri e Perrotta. A centrocampo Kirwan, Fusi, Crisetig e Villa mentre Cretella e Varas agiranno alle spalle di Russini.

Il Renate replica con il consueto 4-3-3. In porta i guantoni saranno affidati a Nobile, protetto qualche metro più avanti da Anghileri, Spedalieri, Auriletto e Riviera. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Delcarro, Siega e Vassallo con Di Nolfo, Plescia e De Leo in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PADOVA RENATE

Infine diamo un’occhiata anche le quote per le scommesse Padova Renate. Secondo i bookmakers, la squadra favorita per vincere questa partita è quella di casa a 1.30 contro il 2 fisso a 8.50. Il segno X del pareggio è offerto a 4.50.

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è dato a 1.98 rispetto all’1.70 dell’Under. Il Gol è a 2.45, No Gol a 1.45.

