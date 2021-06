Diretta Padova Renate/ Streaming video tv: Mandorlini vede la semifinale (Serie C)

DIRETTA PADOVA RENATE: BIANCOSCUDATI IN NETTO VANTAGGIO

Padova Renate, che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani e si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 2 giugno, è valida per il ritorno dei quarti playoff di Serie C 2020-2021. È questa la sfida con il pronostico più definito: domenica infatti i biancoscudati si sono imposti per 3-1 a Meda e, giocando oggi in casa, hanno anche il vantaggio di potersi qualificare con differenza reti pari a zero. Ovvero, per ribaltare il quarto di finale il Renate dovrà vincere all’Euganeo con almeno tre gol di scarto, perché due non gli basteranno: forse un’impresa troppo grande per quelle che sono attualmente le condizioni dei lombardi.

Tuttavia il rigore di Kabashi realizzato allo scadere ha reso appena possibile il compito, se così si può dire; nel corso della stagione regolare il Renate ha certamente fatto vedere di potersela giocare con tutti, ma nel momento della verità il Padova si è mostrato superiore e inoltre ha cifre casalinghe spaventose, che sulla carta tolgono molte speranze agli avversari. Vedremo cosa succederà nella diretta di Padova Renate, intanto possiamo valutare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori leggendone le probabili formazioni.

DIRETTA PADOVA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Renate sarà trasmessa su Sky Sport 251, e dunque è un appuntamento riservato in esclusiva, sulla televisione, agli abbonati al pacchetto Calcio del satellite; ad ogni modo c’è l’alternativa, come sappiamo, fornita dal portale Eleven OTT che fornisce tutte le partite del campionato di Serie C. La visione sarà in diretta streaming video; utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA RENATE

Visto l’ampio vantaggio, in Padova Renate Andrea Mandorlini potrebbe far riposare alcuni dei suoi titolari: in difesa dovrebbe comunque essere tutto confermato con Rossettini e Kresic davanti a Dini, e due terzini in Germano e Gasbarro. A centrocampo invece se la giocano Ronaldo Pompeu da Silva e Firenze, che possono prendere il posto di Hallfredsson e Hraiech (o Della Latta), ma occhio anche a Vasic; Chiricò dopo la tripletta di Meda può essere confermato, dunque Bifulco e Paponi sfidano Jelenic e Biasci per iniziare la partita. Aimo Diana punterà ancora sul tandem Galuppini-Nocciolini, magari con Giuseppe Giovinco alle loro spalle e Maistrello pronto per il secondo tempo; da valutare Kabashi che potrebbe fare un passo indietro, affiancando Rada (con Roberto Ranieri in panchina) e portando il Renate a essere molto più offensivo. Guglielmotti e Anghileri spingeranno sulle fasce laterali partendo dalla linea di centrocampo, davanti al portiere Gemello avremo invece Damonte, Jacopo Silva e Vicente a comporre la difesa a tre.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Padova Renate possiamo consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,75 volte quanto messo sul piatto, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) la vincita ammonterebbe a 3,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote un guadagno che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.



