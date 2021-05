Diretta Padova Sambenedettese/ Streaming video tv: i veneti sperano (Serie C)

DIRETTA PADOVA SAMBENEDETTESE: I VENETI DEVONO VINCERE!

Padova Sambenedettese, in diretta dallo stadio Euganeo della città veneta, si gioca per la trentottesima e ultima giornata del girone B di Serie C 2020-2021 alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 maggio 2021. Vincere e sperare: potrebbe essere questo lo slogan della diretta di Padova Sambenedettese per i padroni di casa veneti, che con la vittoria a Carpi di domenica scorsa sono rimasti appaiati al Perugia al primo posto, ma hanno la peggio nello scontro diretto.

Il Padova dunque per essere promosso in Serie B dovrà fare più punti oggi rispetto agli umbri: potrebbe bastare anche un pareggio in caso di clamoroso ko del Perugia, ma c’è naturalmente la possibilità che non basti nemmeno la vittoria, per un arrivo a pari punti che sarebbe amarissimo per il Padova, costretto a quel punto a passare dalla “giungla” dei playoff per sognare in grande. La Sambenedettese arriva invece dal pareggio contro la FeralpiSalò, è già certa di un posto ai playoff ma non della posizione finale nella griglia. Qualche punto in più dunque potrebbe fare comodo, ma in Padova Sambenedettese gli occhi di tutti saranno rivolti ai padroni di casa…

DIRETTA PADOVA SAMBENEDETTESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Padova Sambenedettese sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SAMBENEDETTESE

Proviamo adesso a dire qualcosa di più circa le probabili formazioni di Padova Sambenedettese. I padroni di casa dovrebbero proporre un 4-3-3 con Dini in porta e davanti a lui i quattro difensori Germano, Rossettini, Gasbarro e Curcio; a centrocampo possibile terzetto formato da Saber, Hallfredsson e Della Latta; infine il tridente del Padova dovrebbe vedere titolari Chiricò, Biasci e Jelenic in attacco. Passando agli ospiti, la Sambenedettese ha ben due squalificati, Liporace e Rossi. Ecco allora un possibile modulo 4-5-1 con Nobile in porta; Fazzi, Cristini, D’Ambrosio e Goicoechea nella difesa a quattro davanti a lui; Botta, De Ciancio, Babic, Angiulli e D’Angelo nella folta linea del centrocampo a cinque della Samb, infine Lescano come centravanti e punto di riferimento offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Padova Sambenedettese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Favoritissimi i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,25, si sale poi di parecchio già per il segno X quotato a 5,75, infine si arriva a quota 10 sul segno 2 in caso di vittoria esterna della Sambenedettese.



