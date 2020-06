Diretta Padova Sambenedettese/ Streaming video tv: in campo per i playoff Serie C

Padova Sambenedettese, in diretta oggi, martedì 30 giugno 2020, alle ore 20.45 dallo stadio Euganeo della città veneta, è la partita valida per il primo turno in gara secca dei playoff di Serie C nel girone B. Si torna in campo dopo la lunghissima pausa per il Coronavirus e ci si gioca tutto in un solo incontro: chi vince andrà avanti nel lungo cammino per l’unica promozione in palio nei playoff nazionali di Serie C, per chi invece oggi uscirà sconfitta da Padova Sambenedettese la ripartenza sarà già finita e si dovrà cominciare a pensare alla prossima stagione. Una situazione dunque a dire poco particolare: squadre ferme da oltre quattro mesi e ora si riparte con la diretta di Padova Sambenedettese, una partita secca e di conseguenza senza appello. Difficile fare previsioni: annotiamo come curiosità statistica che nell’ultima partita di stagione regolare il Padova aveva perso in casa contro la Fermana e alla Sambenedettese era toccato lo stesso destino contro il Ravenna, ma dobbiamo tornare addirittura a domenica 16 febbraio. Il Padova ha chiuso davanti in classifica la stagione regolare (che in Serie C non è stata completata), di conseguenza i veneti giocano in casa e otterranno il passaggio del turno in caso di parità.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Sambenedettese sarà trasmessa su Rai Sport al canale 57 del telecomando; in aggiunta a ciò, ricordiamo che il campionato di Serie C è coperto per intero dal portale Sportube che ormai da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione (Coppa Italia compresa). Non solo gli abbonati stagionali avranno accesso alle immagini, visto che il singolo match si potrà acquistare di volta in volta; la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dunque dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In questo caso, naturalmente lo streaming sarà garantito anche da Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni di Padova Sambenedettese, dopo oltre quattro mesi di stop, risentiranno certamente di questa situazione contingente. Non sarà facile per i due allenatori, Andrea Mandorlini del Padova e Paolo Montero della Sambenedettese, prendere le decisioni sui rispettivi 11 titolari: si baseranno certamente sulle sensazioni degli ultimi allenamenti e su quali giocatori vedranno in migliore forma, ma per tutti pesa l’incognita di uno stop così lungo. Gli allenamenti sono ripresi ormai da alcune settimane, ma non sono di certo paragonabili a una partita, soprattutto con posta in palio così elevata. Per quanto riguarda il Padova possiamo ad esempio ricordare che Mandorlini dovrà rinunciare agli squalificati Frascatore e Santini e che dovrebbe puntare sul 4-3-3 come modulo tattico, probabilmente con Nicastro, Litteri e Zecca nel tridente offensivo e Hallfredsson perno del centrocampo. Anche Paolo Montero dovrebbe affidarsi al 4-3-3 per la sua Sambenedettese, di conseguenza dovremmo vedere una sfida intrigante fra moduli speculari, fra l’altro con gli ospiti obbligati a vincere e di conseguenza con atteggiamento che potrebbe essere più spregiudicato.



