Diretta Padova Sambenedettese/ Streaming video tv: lotta in testa! (Serie C)

Padova Sambenedettese, diretta dall’arbitro Meraviglia, è in programma oggi, 23 ottobre, a partire dalle ore 20.45. Una sfida interessante, valevole per l’undicesima giornata di serie C, girone B. Il Padova domina la classifica a 22 punti, ma è reduce da una pesante sconfitta rimediata sul campo della Triestina. Anche la Sambendettese cerca un risultato positivo per smuovere la classifica: dopo la sconfitta e le diverse espulsioni contro il Virtus Verona, la squadra di Montero arriva a Padova col desiderio di fare punti.

Probabili formazioni Padova Sambenedettese

In attesa di poter assistere alla diretta di Padova Sambenedettese ora soffermiamoci sulle probabili formazioni. L’undici schierato da Sullo non è ufficiale, che potrebbe cambiare qualcosa in attacco. Piacciono molto i giovani Castiglia, mezz’ala da impiegare a destra e sinistra, e Santini, seconda punta col fiuto del goal. In casa Padova c’è il desiderio di riscattarsi davanti al proprio pubblico, con i 3 punti che potrebbero consolidare la prima posizione e allontanare il Vicenza, a -1. I biancoscudati sono infatti i grandi favoriti per la promozione. La squadra di Sullo conduce il girone B di serie C, ma la classifica è cortissima. I rivali sono molto vicini (Vicenza a -1, Carpi a-2 e Reggiana e Sudtirol a -3) e la sfida è più aperta che mai. Dopo l’inizio travolgente del Padova, in queste ultime partite non sono piaciuti l’atteggiamento a centrocampo e in difesa, con troppe incertezze. Il modulo non è ufficiale e verrà deciso dopo l’allenamento a porte chiuse di mercoledì. Dovrebbe esserci un ballottaggio per i due posti in attacco, tra Bunino, Mokulu e Santini. Nonostante l’inizio di stagione scoppiettante per Santini, non è piaciuto l’atteggiamento in campo dimostrato contro la Triestina: forse per questo il mister deciderà di tenerlo fuori nella prima metà di gara e inserirlo successivamente. Sullo chiede una reazione da parte di tutta la squadra, a totale disposizione dell’allenatore.

Il Mister degli ospiti dovrà fare a meno di Di Massimo (3 giornate), bomber del campionato. Si tratta di un’assenza pesante per la squadra: è uno dei giocatori più in forma, oltre che vero e proprio punto di riferimento della squadra. Out anche Di Pasquale, fuori per doppia ammonizione, e Rocchi e Santurro, entrambi infortunati. Questo condizionerà senz’altro l’assetto tattico della squadra, che punterà ancora una volta sul ritrovato Volpicelli e Angiulli, pericoloso nel tiro dalla distanza e negli inserimenti. Da tenere d’occhio Angiulli, in crescita costante, Volpicelli, dopo un’ottima prestazione e un goal nello scorso match e Cernigoi, punta di diamante della squadra. Preoccupano, però, le assenza di rilievo (Di Massimo, Rocchi, Di Pasquale). La Samb è sesta in classifica, a soli quattro punti di distanza dalla capolista Padova. La Sambenedettese, dopo la prestazione poco soddisfacente con il Virtus Verona, arriva a Padova con grande determinazione. La squadra di Montero gioca bene, ma dimostra spesso poca concentrazione. Ci vuole maggiore tenuta mentale per il salto di categoria, ambizione mai nascosta dalla società.

Probabili formazioni Padova Sambenedettese: Padova – Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Fazzi, Germano, Ronaldo, Buglio/Castiglia, Baraye; Mokulu, Santini. Sambenedettese – Raccichini; Rapisarda, Miceli, Carillo, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Volpicelli, Bove; Cernigoi, Carillo.

Come seguire la partita in diretta streaming video tv e le quote

La diretta di Padova Sambenedettese si potrà vedere su Eleven Sport (necessaria sottoscrizione abbonamento) e seguire da pc, smartphone, tablet e smart tv. Sarà necessario essere abbonati a una delle due squadre o sottoscrivere il contratto per tutta la categoria. Molto probabile per i bookmakers la vittoria del Padova (2.00), mentre le numerose assenze della Sambenedettese rendono più difficile una vittoria in trasferta (3.90). Il risultato di parità è invece dato a 3.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA