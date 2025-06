Diretta Padova Spal U16 streaming video tv: orario e risultato live della finale per il campionato Under 16 Serie C 2024-2025.

DIRETTA PADOVA SPAL U16: ECCO LA FINALE!

La diretta Padova Spal U16, in programma alle ore 17:30 di lunedì 16 giugno presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, ci farà vivere la finale del campionato Under 16 Serie C 2024-2025: un torneo “sperimentale” che è nato solo otto anni fa, nel tentativo di creare una sorta di ponte tra la categoria inferiore e quella superiore.

La squadra che deteneva il titolo è il Cesena, che a livello giovanile si è sempre ben comportato: non è un caso infatti che i romagnoli abbiano raggiunto la semifinale del torneo Under 18, anche se poi hanno dovuto cedere l’onore delle armi al Torino chiudendo così l’avventura.

Invece oggi a contendersi uno scudetto comunque importante sono Padova e Spal, che sono riuscite a emergere attraverso i playoff: ricordiamo infatti che a questa partita per il titolo si è arrivati da quarti e semifinali giocati in andata e ritorno, e possiamo dire che entrambe le squadre abbiano dominato almeno la semifinale.

Adesso con la diretta Padova Spal U16 scopriremo presto quale club si laureerà campione d’Italia per la categoria Under 16 Serie C, ma nel frattempo possiamo anche fare un rapido excursus sulle scelte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni per la finale.

COME SEGUIRE LA DIRETTA PADOVA SPAL U16 IN STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere a disposizione una diretta Padova Spal U16, e la finale Under 16 Serie C non potrà essere seguita nemmeno in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SPAL U16

Per la diretta Padova Spal U16 Lorenzo Bedin dovrebbe confermare la formazione che ha saputo battere l’Albinoleffe per 3-0 nella semifinale di ritorno, garantendosi così il posto in finale. Il portiere sarà Bensi, in difesa spunta il nome di Giovanni Miotto che guida il reparto mentre in mezzo al campo nel settore nevralgico agiscono Innocenti e Lunardo. I gol sono affidati a Basso, Archetti e Mazzon: il primo di questi tre è stato l’eroe della semifinale realizzando una doppietta, la terza rete l’ha invece garantita Agboola che è entrato in campo a un quarto d’ora dal termine.

La Spal U16 di Eros Schiavon ha giocato un grande campionato: in semifinale contro l’Ascoli ha di fatto deciso la vittoria 2-0 in trasferta nel match di andata, risultato comunque replicato al ritorno. Minotti, due gol nelle due gare contro i marchigiani, agisce come trequartista alle spalle di due attaccanti che solitamente sono Siviero e Paiola, a centrocampo Zompetta fa da perno centrale tra Neri (anche lui in gol) e Cassetti, dalla panchina si alza soprattutto Infantocci che è riuscito a trovare la via della rete, ora vedremo se queste scelte saranno confermate in finale…