Diretta/ Padova Sudtirol streaming video e tv. Finale d’andata (Coppa Serie C)

DIRETTA PADOVA SUDTIROL: IN EQUILIBRIO!

Padova Sudtirol, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 18.50 presso lo stadio Euganeo di Padova sarà una sfida valevole per la finale d’andata di Coppa Italia di Serie C. Si sfidano per il trofeo le due formazioni che stanno battagliando per la conquista della promozione in Serie B nel girone A. Al momento comanda il Sudtirol con 7 punti di vantaggio sui biancoscudati, 73 punti per gli altoatesini e 66 per il Padova, ma la Coppa è comunque una storia a parte.

Diretta/ Padova Feralpisalò (risultato finale 1-0) streaming: la decide Pelagatti

In semifinale il Sudtirol ha eliminato la Fidelis Andria, il Padova il Catanzaro. Il 12 dicembre scorso è terminato a reti bianche, sempre allo stadio Euganeo, il primo scontro diretto in campionato tra le due squadre. Gli altoatesini possono contare su una difesa da record, con l’incredibile performance di soli 7 gol incassati in 30 partite di campionato. Il Padova ha ripreso a vincere dopo il cambio in panchina tra Pavanel e Oddo e vorrebbe utilizzare la Coppa anche per incrinare le certezze avversarie in campionato.

Diretta/ Sudtirol Mantova (risultato finale 1-0): decisivo Casiraghi dal dischetto!

DIRETTA PADOVA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Sudtirol, finale d’andata di Coppa Italia di Serie C, sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, ci sarà la possibilità di seguirla anche in mobilità sul sito di Rai Play (o sulla relativa app) senza costi aggiuntivi. Naturalmente ci sarà poi la consueta alternativa della diretta streaming video, in abbonamento o acquistando il singolo evento, sul portale Eleven Sports che possiede i diritti per mandare in onda tutte le partite di Serie C. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Sudtirol Fidelis Andria (risultato finale 3-1): gli altoatesini in finale!

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Padova Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Padova, Massimo Oddo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Germano, Valentini, Monaco, Kirwan; Settembrini, Dezi, Della Latta; Terrani, Cissé, Jelenic. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Meli; Heinz, Curto, Vinetot, Fabbri; Mawuli, H’Maidat, Fink; Galuppini, Voltan; Fischnaller.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA