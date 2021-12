Diretta/ Padova Sudtirol (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA PADOVA SUDTIROL (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Eccoci al fischio d’inizio della diretta tra Padova e Sudtirol, intensa sfida per la 18^ giornata di Serie C: pure prima di dare la parola al campo, vediamo come i due club approdano al campo. Come abbiamo detto prima, questo è match imperdibile, lo scontro diretto tra la seconda della graduatoria del girone A, tra i padroni di casa del Padova, e la capolista Südtirol che fuori casa ha vinto sei match, ne ha pareggiati due, non ha mai perso e pure conserva con un bottino invidiabile di dieci reti segnate e solamente tre subite.

Sarà il Padova a decretare la prima sconfitta esterna della capolista? Difficile dirlo, ma vale la pena notare che i patavini tra le mura di casa hanno vinto sette match, ne hanno pareggiato uno solamente e non hanno mai perso, riuscendo anche a mettere da parte quattordici reti segnate e solamente quattro subite. Diamo dunque ora la parola al campo: si comincia!

DIRETTA PADOVA SUDTIROL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Sudtirol è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

I TESTA A TESTA

Per la diretta di Serie C tra Padova e Sudtirol è tempo ora di analizzare anche lo storico che unisce i due club, oggi chiamati in causa nella 18^ giornata di campionato. I dati per fortuna non ci mancano, anche se sono piuttosto scarni: tabella alla mano possiamo infatti oggi contare appena nove precedenti ufficiali occorsi tra i due club e segnati dal 2015 a oggi e sempre per il terzo campionato nazionale.

Curiosamente il bilancio che otteniamo è in perfetto equilibrio con tre vittorie per parte e pure tre pareggi recuperati entro il triplice fischio finale. Va pure detto che l’ultimo testa a testa occorso tra Padova e Sudtirol è recente e risale all’ultimo campionato della serie C. Nella stagione regolare 2020-21, pure ricordiamo che fu successo dei patavini nel turno di andata in casa per 2-0: al ritorno invece fu pareggio tra i due club, con il risultato di 1-1. (agg Michela Colombo)

PADOVA SUDTIROL: GRANDE SFIDA!

Padova Sudtirol, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Big match di giornata tra le prime due forze del girone A. Il Sudtirol battendo 4-1 il Fiorenzuola ha messo in fila la seconda vittoria consecutiva consolidando la sua leadership e mantenendo 6 punti di vantaggio sui biancoscudati, 7 sul Renate e 8 sulla Feralpisalò, le squadre più vicine all’inseguimento.

Il Padova ha perso 2 lunghezze dalla capolista nell’ultima giornata, pareggiando 1-1 sul campo della Giana Erminio: veneti competitivi ma in questo momento il ritmo degli altoatesini si è rivelato più alto, i biancorossi cercheranno di sfruttare lo scontro diretto per cambiare le carte in tavola. Il 25 ottobre 2010 il Padova ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno contro il Sudtirol, gli altoatesini non passano all’Euganeo dallo 0-1 del 10 novembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Padova Sudtirol, match che andrà in scena all’Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Germano, Pelagatti, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi, De Col, Malomo, Zaro, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi; Candellone, Odogwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Padova Sudtirol all’Euganeo di Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



