Diretta/ Padova Trento (risultato 1-0) video streaming tv: Varas su rigore! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA PADOVA TRENTO (RISULTATO 1-0): VARAS SU RIGORE!

Inizia il match tra Padova e Trento. Grandissimo giocata di Varas in area che subisce fallo, calcio di rigore per il Padova! Varas calcia e sigla! Russo aveva intuito ma non è riuscito a respingere. Liguori la mette in mezzo, Ferri la mette in calcio d’angolo. Ci prova Puletto, la sua conclusione viene respinta dalla difesa avversaria. Anastasia ci prova di testa, la sfera sfiora il palo. Anastasia a botta sicura, Villa sulla linea salva. Ci prova Fusi, blocca Russo. Termina la prima frazione, decide al momento Varas su rigore. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Trento Fiorenzuola (risultato finale 0-2): decidono Di Gesù-Seck! (5 febbraio 2024)

PADOVA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Padova Trento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Trento e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Video/ Virtus Verona Padova (1-1) gol e highlights: Varas regala il pari in extremis (4 febbraio 2024)

SI GIOCA

Essendo ancora un numero esiguo le partite giocate prima di questa diretta di Padova Trento, vediamo insieme gli ultimi incontri in campionato delle due compagini e analizziamo la situazione su una panchina in particolare: il Trento, prossimo avversario del Padova sabato prossimo, ha subito una sconfitta in casa contro il Fiorenzuola. Dopo i due pareggi ottenuti con Novara e Legnago, la squadra trentina è tornata a incassare una sconfitta che mancava dalla metà di gennaio, quando affrontò l’Atalanta U23. La partita contro il Fiorenzuola è stata considerata cruciale nella lotta per la salvezza, dato che l’avversario è attualmente terzultimo in classifica.

Diretta/ Virtus Verona Padova (risultato finale 1-1): Varas non sbaglia dal dischetto (4 febbraio 2024)

Il tecnico Moll Moll, già in bilico dopo i risultati altalenanti e alla ricerca di un modulo efficace, ha optato per il 3-4-1-2, sperimentato anche nelle partite precedenti con risultati variabili. In questa configurazione, ha affidato la creatività in zona centrale al giocatore Anastasia. La sconfitta subita potrebbe aumentare la pressione su Moll Moll, il cui ruolo sulla panchina del Trento sembra ora più precario. La mancanza di un’identità di gioco consolidata e i risultati altalenanti potrebbero mettere a rischio la permanenza del tecnico spagnolo. (agg. Gianmarco Mannara)

LA PRESENTAZIONE

Padova Trento, in diretta sabato 10 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. I biancoscudati non demordono nonostante l’occasione mancata nell’ultima partita, il Padova ha pareggiato sul campo della Virtus Verona senza approfittare dell’inaspettato ko della capolista Mantova in casa dell’Albinoleffe, riducendo solo da 7 a 6 punti la distanza dalla vetta.

Il Trento si trova di nuovo in zona play out, al quintultimo posto e senza vittorie da 6 partite di campionato, in cui i gialloblu sono riusciti a racimolare solamente due punti. Momento difficile ribadito anche dalla sconfitta nel posticipo contro il Fiorenzuola, al “Briamasco” l’espulsione di Italeng a inizio secondo tempo ha indirizzato la partita in favore dei piacentini che hanno poi chiuso il match in doppio vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Padova Trento, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Padova, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Perrotta, Delli Carri; Fusi, Villa, Radrezza, Dezi, Capelli; Liguori, Bortolussi. Risponderà il Trento allenato da Joan Moll Moll con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo; Frosinini, Ferri, Garcia, Vaglica; Sangalli, Suciu, Attys; Anastasia, Petrovic, Pasquato.

PADOVA TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA