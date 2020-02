Diretta Padova Trento/ Streaming video Rai: match teso alla Kioene Arena

Padova Trento, diretta dagli arbitri Rapisarda e Santi, è la partita di volley maschile, in programma oggi domenica 9 febbraio 2020, alla Kioene Arena: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Siamo nella 20^ giornata del campionato di volley SuperLega 2019-2020, la settima di ritorno, turno a cui entrambe le squadre approdano reduci da una vittoria nel turno infrasettimanale del massimo campionato italiano di pallavolo. Padova è passata 0-3 in una partita senza storia in casa di Verona, mentre Trento ha vinto 3-1 in casa contro Milano. Per la formazione trentina si è trattato del terzo successo consecutivo in campionato, che ha portato la squadra a staccarsi al quarto posto in classifica, a ridosso del terzetto di testa composto per ora da Perugia, Civitanova e Modena. Padova resta a braccetto con Ravenna al sesto posto, protagonista di un campionato fin qui molto tranquillo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Trento sarà trasmessa sui canali della televisione di stato: come sempre l’appuntamento è in chiaro per tutti su Rai Sport e Rai Sport + – li trovate rispettivamente ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando – e in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire la partita di SuperLega anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e dotandovi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone con i quali visitare il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PADOVA TRENTO: IL CONTESTO

La diretta tra Padova e Trento di questa sera è certo match da non perdersi, specie alla vigilia della ventesima giornata del campionato di Serie A1 di Superlega. Siamo infatti già oltre al metà del turno di ritorno del campionato e certo non è troppo presto per cominciare a pensare al prossimo tabellone dei play off scudetto, a cui sia al Diatec che la Kioene dovrebbero prendervi parte senza grandi drammi. Certo la sola qualificazione alla top eight non basta per club come Trento e Padova, che sono in lotta anche oggi per ottenere il miglior piazzamento possibile al termine della stagione regolare, per ripartire nella corsa allo scudetto nelle miglior condizioni. Ecco che allora, controllando la classifica va detto che sta facendo davvero bene Trento di Mister Lorenzetti, che come abbiamo detto prima, sta risalendo la china, avendo dunque superato Milano e pure avendo messo già nel mirino l’ultimo gradino del podio dove troviamo Modena. Avrà invece qualche problema in più a scalare la vetta la squadra patavina di Baldovin, che pur ferma alla sesta pizza della classifica, ha parecchi punti da recuperare sulle prime cinque (Milano quinta, è a +9). La Kioene però avrà l’occasione di ricucire il gap già oggi: chissà che accadrà in campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA