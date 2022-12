Diretta/ Padova Trento streaming video tv: biancoscudati in crisi (Serie C)

DIRETTA PADOVA TRENTO: VENETI COMUNQUE FAVORITI!

Padova Trento, in diretta domenica 4 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Euganeo di Padova sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie C. Biancoscudati in crisi dopo l’ultima sconfitta subita contro la matricola Sangiuliano City in trasferta. Dopo le due finali play off perse consecutivamente il Padova fatica in questa stagione a trovare il passo giusto per insediarsi al vertice della classifica del girone A ed è chiamato ora a fare punti innanzitutto guardandosi alle spalle, col Mantova quintultimo lontano solo 4 punti.

Il Trento dalla sua ha subito in casa contro il Vicenza la sua quarta sconfitta consecutiva in campionato, restando quartultimo in classifica a quota 13 punti ma soprattutto a -7 dal sestultimo posto, occupato proprio dal Padova a 20 punti assieme all’Albinoleffe e al Sangiuliano City. Il 17 ottobre 2021, nella scorsa stagione, i biancoscudati hanno vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente interno contro il Trento in campionato.

PADOVA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Trento non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Padova Trento, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Valentini, Ilie; Vasic, Cretella, Radrezza, Jelenic; Liguori, Piovanello; De Marchi. Risponderà il Trento allenato da Bruno Tedino con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Marchegiani, Ballarini, Trainotti, Garcia Tena, Fabbri, Damian, Ferri, Cittadino, Belcastro, Saporetti, Brighenti.

PADOVA TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Trento abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

