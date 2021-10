Diretta/ Padova Trento streaming video tv: capolista per il riscatto (Serie C)

DIRETTA PADOVA TRENTO: PADRONI DI CASA LANCIATI

Padova Trento, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Capolista per il riscatto dopo la rocambolesca sconfitta di Trento, ufficialmente primo scivolone per la formazione allenata da Massimo Pavanel, che aveva però già interrotto la sua striscia di vittorie pareggiando in casa contro il Seregno. I biancoscudati sono rimasti in testa alla classifica ma hanno protestato in maniera veemente per alcune decisioni arbitrali relative alla trasferta lecchese.

Il Trento proverà ad approfittare del primo momento difficile stagionale della prima della classe, da neopromossi i gialloblu stanno facendo bene e sono anche tornati alla vittoria domenica scorsa nel match interno contro il Fiorenzuola. Risultati importanti ora da confermare, anche se quello del Padova resta uno dei campi più difficili del girone A, con il Trento che non è ancora mai riuscito a fare bottino pieno in trasferta, incassando un poker nell’ultima partita giocata fuori casa sul campo del Renate.

DIRETTA PADOVA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Trento non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Padova Trento, match che andrà in scena all’Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Germano, Valentini, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Hraiech; Chiricò, Santini; Ceravolo. Risponderà il Trento allenato da Carmine Parlato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Galazzini; Scorza, Osuji, Caporali; Belcastro, Pasquato; Barbuti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Euganeo di Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

