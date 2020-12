Diretta/ Padova Triestina (Serie C) streaming video Rai: classica del Triveneto

DIRETTA PADOVA TRIESTINA: SFIDA DELICATA!

Padova Triestina, in diretta dallo stadio Euganeo di Padova in programma lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Posticipo del lunedì che rappresenta una sfida classica del Triveneto, andata in scena spesso nella storia del calcio italiano anche ai piani superiori. Il Padova si presenta all’appuntamento da capolista del girone B, a braccetto col Sudtirol a quota 29 punti e con 3 lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Perugia. La squadra allenata da Mandorlini è reduce da 2 vittorie consecutive che hanno fatto dimenticare gli alti e bassi delle sconfitte contro Perugia e Feralpisalò.

La Triestina dopo l’arrivo di Bepi Pillon in panchina non ha ancora ritrovato la vittoria, perdendo domenica scorsa in casa contro la Sambenedettese in uno stadio Nereo Rocco ai limiti della praticabilità. Nonostante questo gli alabardati sono ancora in zona play off, ma dovranno fare risultato anche in partite importanti come questa per nutrire vere ambizioni di vertice in questa stagione.

DIRETTA PADOVA TRIESTINA IN STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Triestina sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su canali numero 57 e 58 di Rai Sport. Sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet su RaiPlay e sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA TRIESTINA

Le probabili formazioni di Padova Triestina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Mandorlini con un 4-3-3: Vannucchi; Germano, Andelkovic, Valentini, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Hraiech; Jelenic, Nicastro, Bifulco. Gli ospiti guidati in panchina da Cristiano Lucarelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Proietti, Palumbo; Partipilo, Torromino, Furlan; Raicevic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Padova e Triestina queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.05, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.15 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA