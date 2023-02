Diretta/ Padova Triestina streaming video tv: ospiti in cerca del bis (Serie C)

DIRETTA PADOVA TRIESTINA: SFIDA TRA NOBILI DECADUTE

La diretta Padova Triestina, in programma sabato 18 febbraio alle ore 17:30, rappresenta la sfida tra due nobili decadute del nostro calcio. Nonostante i trascorsi gloriosi oggi Padova e Triestina si ritrovano in Lega Pro con fortune diverse. La formazione allenata da Vincenzo Torrente staziona a quota 35 punti in classifica, a ridosso di un posizionamento play-off. Totalmente opposta la situazione della Triestina che, nonostante il successo di misura ottenuta sul terreno di gioco dell’Albinoleffe, staziona in fondo alla classifica con due lunghezze da recuperare al Piacenza per disputare i play-out. Decisamente complicata la rincorsa verso la salvezza diretta visto che il quindicesimo posto, oggi occupato dalla Virtus Vecomp Verona, è lontano ben dieci punti.

Diretta/ Virtus Verona Padova (risultato finale 1-1): pareggio di Faedo nel recupero!

Allo stadio “Euganeo”, quindi, ci sarà da battagliare tra due squadre che non possono permettersi ulteriori passi falsi. Da un lato il Padova vuole mettere lo zampino nelle posizioni nobili della graduatoria, dall’altro la Triestina che, partita ad inizio stagione con ben altre ambizioni, vuole allungare la striscia positiva per tirarsi fuori dall’ultimo posto.

Diretta/ AlbinoLeffe Triestina (risultato finale 0-1) streaming: la decide Felici

PADOVA TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Padova Triestina, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C girone A, sarà visibile su Eleven Sports. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva per vedere la partita in programma allo stadio “Euganeo” di Padova.

PADOVA TRIESTINA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Padova Triestina vedono i padroni di casa desiderosi di riscattare la beffa dell’ultimo turno quando la Virtus Verona ha gelato Jelenic e compagni con il gol del pareggio nelle battute finali. Mister Torrente non dovrebbe apporre rivoluzioni alla formazione di partenza dove l’unico dubbio risiede nella corsia sinistra. L’ex Palermo Crivello, infatti, scalpita per giocare dall’inizio e potrebbe fargli posto Curcio, non impeccabile nell’ultima uscita. Per quanto riguarda la Triestina, invece, finalmente una settimana di lavoro con il morale alto dopo il successo contro l’Albinoleffe che consente di sperare ancora nella salvezza. Difficile che mister Gentilini cambi qualcosa anche se non è da escludere l’impiego di Adorante dal primo minuto in luogo di Mbakogu.

Video/ Padova Pergolettese (0-3) gol e highlights: clamoroso all'Euganeo (Serie C)

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Padova Triestina vedono partire favoriti i ragazzi di mister Vincenzo Torrente. Secondo William Hill, il successo dei padroni di casa allo stadio “Euganeo” vale 1.80 contro i 4.33 attribuiti agli ospiti e la quota 3.10 riferita al segno X. Formazione di casa, quindi, nettamente favorita al cospetto di una Triestina ultima in classifica nonostante il successo dell’ultimo turno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA