Diretta/ Padova Triestina streaming video tv: sfida tra grandi piazze (Serie C)

DIRETTA PADOVA TRIESTINA: GRANDE SFIDA!

Padova Triestina, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida tra grandi piazze, il Padova ha avuto un approccio super al campionato, dimostrando di voler essere la squadra da battere dopo la promozione sfumata rocambolescamente nella passata stagione. Tre vittorie consecutive in campionato alle quali si è aggiunta l’affermazione in Coppa Italia contro il Legnago Salus, forse proprio la delusione dell’ultimo campionato vale come motore per i veneti.

La Triestina è già uscita in Coppa Italia perdendo in casa al primo turno contro il Trento ed ha ottenuto finora due pareggi in campionato. L’ultimo 2-2 contro il Piacenza è stato riacciuffato solo al 95′ grazie a un gol di Rapisarda, la squadra sembra dover ancora trovare i giusti automatismi per puntare a un rendimento da alta classifica. 0-0 il 14 dicembre scorso nell’ultimo precedente a Padova tra le due squadre, al 17 novembre 2017 risale l’ultima vittoria biancoscudata in casa (2-1), mentre gli alabarda hanno espugnato per l’ultima volta Padova in Serie B, con lo 0-1 del 12 febbraio 2011.

DIRETTA PADOVA TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Triestina non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA TRIESTINA

Le probabili formazioni di Padova Triestina, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Monaco, Valentini, Curcio, Della Latta, Busellato, Hraeich, Kirwan, Ceravolo, Biasci, Chiricò. Risponderà la Tristina allenata da Christian Bucchi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Offredi; Lopez, Volta, Ligi, Rapisarda; Crimi, Giorico, Angiulli; Procaccio, Di Massimo; Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Euganeo di Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

