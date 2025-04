DIRETTA PADOVA UNION CLODIENSE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Via alle statistiche della diretta di Padova Union Clodiense: La squadra padovana si dimostra solida sia in attacco che in difesa, con una media di 1.75 gol segnati a partita e soltanto 0.64 subiti, a fronte dei 0.92 realizzati e 1.78 incassati dalla Clodiense. Anche il dato sulle vittorie è eloquente: Padova vince quasi il 70% delle partite, mentre i granata si fermano all’11%. Dal punto di vista dello spettacolo, le gare della Clodiense registrano più frequentemente esiti da Over 2.5 (58.33% contro il 44.44% del Padova) e situazioni in cui segnano entrambe le squadre (63.89% contro il 50%), suggerendo una maggiore tendenza a partite aperte e con meno equilibrio difensivo.

Anche sul fronte disciplinare emergono differenze significative: la Clodiense ha accumulato più cartellini, con una media di 2.33 gialli a partita contro l’1.92 del Padova, e ha già rimediato anche dei rossi (media 0.14), mentre i biancoscudati risultano finora impeccabili in questo senso. Interessanti i dati relativi ai primi tempi: se Padova segna con grande frequenza già nei primi 45 minuti (Over 0.5 all’80.56%), la Clodiense registra invece un maggior numero di partite con due o più gol nella prima frazione (Over 1.5 al 33.33%), spesso frutto di disattenzioni difensive iniziali. (agg. Gianamrco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA PADOVA UNION CLODIENSE, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Padova Union Clodiense? Nessun problema, c’è la possibilità di farlo abbonandovi a Sky. Per quanto concerne la diretta streaming invece dovrete farlo su Sky Go.

PUÒ ESSERE FESTA?

Potrebbe essere l’ultimo passo verso la gloria per i biancorossi. La diretta Padova Union Clodiense si giocherà venerdì 18 aprile alle ore 20:00 e potrebbe consacrare i padroni d casa come i campioni della Serie C Girone A.

Infatti il Padova è a 82 punti al primo posto e a +2 dal Vicenza: ciò vuol dire che un cattivo risultato di questi ultimi, aprirebbe la strada ai biancorossi in caso di vittoria. L’ultima gara disputata dal Padova è stata quella con la Triestina, terminata 1-0.

L’Union Clodiense è invece ultimissima a 21 punti e ormai il destino è quello di una triste retrocessione. La situazione pessima vede una sola vittoria, quella con il Novara per 2-1, nelle ultime otto partite disputate in campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI PADOVA UNION CLODIENSE

Il Padova di metterà in campo col 4-3-3 con Fortin in porta, difeso da Belli, Delli Carri, Perrotta e Capelli a chiudere il reparto arretrato. A centrocampo Bianchi, Fusi e Villa mentre in attacco Varas-Buonaiuto-Bortolussi.

Stesso identico assetto tattico per l’Union Clodiense. Tra i pali Brzan, prtoetto dal quartetto Sinn, Munaretto, Salvi e Lattanzo. Nella zona nevralgica del campo ecco Manfredonia, Chiwisa e Firenze con Biondi e Orfei esterni più Zigoni punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PADOVA UNION CLODIENSE

Il Padova è offerto addirittura a 1.11 con il successo dell’Union Clodiense a 22 volte la posta in palio mentre il pareggio a 7. Over 2.5 a 2.52, Under alla stessa soglia a 1.42.