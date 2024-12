DIRETTA PADOVA VERONA: LE EMOZIONI DEL DERBY VENETO

Un derby veneto ci sarà offerto in prima serata oggi, domenica 1° dicembre 2024, grazie alla diretta Padova Verona, che ci terrà compagnia dalla Kioene Arena della città patavina alle ore 20.30, per la decima giornata della Superlega di volley maschile. Al di là della rivalità regionale, la diretta Padova Verona sarà particolarmente delicata per i padroni di casa della Sonepar Padova, che al momento è nona e quindi prima delle escluse dalla zona playoff: vincere il derby potrebbe anche servire per rimettersi nel gruppo delle “elette” – che a fine andata varrà l’accesso in Coppa Italia.

Busto Arsizio Firenze (risultato finale 2-1) video streaming Rai: Busto vince in rimonta (30 novembre 2024)

Gli ospiti della Rana Verona hanno invece cinque punti in più dei cugini, di conseguenza vorranno rafforzare ulteriormente la loro posizione, che è saldamente fra le prime otto, magari anche con qualche pensiero per un piazzamento fra le prime quattro, che porterebbe agli scaligeri ulteriori vantaggi. Tutto questo però tenendo conto che le distanze sono ancora minime: un successo pieno dei padroni di casa nella diretta Padova Verona rimescolerebbe parecchio le carte…

DIRETTA/ VakifBank Milano (risultato finale 3-0): un ko molto doloroso! (Champions, oggi 28 novembre 2024)

PADOVA VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Un derby meriterebbe sempre di essere seguito dal vivo, ma per chi non avesse la possibilità ricordiamo volentieri che la diretta Padova Verona in tv sarà garantita in chiaro per tutti, dal momento è la partita della Superlega selezionata per la visione in chiaro su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza, sito e app di Rai Play garantiranno naturalmente stasera la diretta Padova Verona in streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PADOVA VERONA

DIRETTA PADOVA VERONA: COSA POSSIAMO ASPETTARCI DA QUESTO DERBY?

La diretta Padova Verona metterà quindi di fronte i padroni di casa con 10 punti in classifica e gli ospiti che ne hanno invece 15. Finora Padova ha raccolto tre vittorie e sette sconfitte in questo campionato, dal momento che ha già giocato un anticipo contro Trento: il trend è negativo con una striscia aperta di tre sconfitte consecutive, per cui sarebbe fondamentale invertire la tendenza già questa sera, specie se i patavini vogliono inseguire un posto in Coppa Italia – ricordando che per loro sarà già l’ultima partita dell’andata, per cui una sconfitta sarebbe già una sentenza negativa.

Diretta/ Rzeszow Conegliano (risultato finale 1-3), azzurre in vetta (Champions League, 27 novembre 2024)

Verona invece di partite ne ha giocate nove e il bilancio è positivo, grazie a cinque vittorie e quattro sconfitte: attenzione però, perché gli scaligeri avevano iniziato alla grande la Superlega con quattro vittorie nelle prime cinque giornate, ma poi sono arrivate tre sconfitte consecutive a ridimensionare i sogni di Verona. Domenica scorsa però è arrivato un bellissimo 3-0 rifilato a Piacenza, di conseguenza la Rana potrebbe di nuovo essere in crescendo: urge naturalmente una conferma questa sera, che cosa ci dirà la diretta Padova Verona?