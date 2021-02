Diretta Padova Verona/ Streaming video Rai: derby veneto per chiudere (volley)

DIRETTA PADOVA VERONA: CHE SFIDA!

Padova Verona, diretta dagli arbitri Gianfranco Piperata e Massimo Florian presso la Kioene Arena di Padova, è il derby veneto che fa parte del programma della 22^ giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021, cioè l’ultima giornata della stagione regolare: appuntamento dunque con la grande pallavolo alle ore 18.00 di stasera, domenica 7 febbraio. La diretta di Padova Verona attirerà dunque in modo speciale la nostra attenzione in questa domenica particolare, perché per il campionato di pallavolo è già tempo dei primi verdetti, quelli che arrivano al termine della stagione regolare – già finita ad inizio febbraio nonostante non pochi problemi con il Covid, questo la dice lunga su come la pallavolo italiana abbia marciato a ritmi altissimi negli scorsi mesi, compresa la fresca assegnazione della Coppa Italia. Il derby tra Kioene Padova e NBV Verona dirà dunque l’ultima parola sulle due formazioni venete, prima di rivederle in azione nei playoff.

DIRETTA PADOVA VERONA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Verona, partita che è stata selezionata per la trasmissione televisiva in questa giornata della Superlega di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PADOVA VERONA: IL CONTESTO

La diretta di Padova Verona ci consente di tratteggiare già un bilancio del cammino delle due formazioni venete nella stagione regolare della Superlega di pallavolo. Per la Kioene Padova obiettivamente è stato un campionato molto sofferto, nel quale le notizie migliori sono arrivate dalle decisioni fuori dal campo, cioè il blocco delle retrocessioni e l’allargamento dei playoff fino all’undicesimo posto, che ci consentiranno di vedere ancora in azione Padova prossimamente. La NBV Verona ha fatto un po’ meglio, ma rimanendo comunque lontana dai rendimenti avuti in un recente passato: anche la formazione scaligera infatti ha trovato pochi guizzi e adesso cercherà di chiudere nel migliore modo possibile (compreso il recupero che ancora deve giocare contro Monza) per poi essere magari una mina vagante nei playoff.



