Diretta/ Padova Verona (risultato 1-0) video streaming Rai: 2^ set! (volley, 18 novembre 2023)

Inizia il match tra Padova e Verona. Gabi Garcia sbaglia, 4-6, siamo nel corso del primo set. Grande equilibrio fino ad ora, 10-10. I padroni di casa stanno iniziando a trovare il ritmo giusto. Desmet trova il punto del 14-12. Plak, grande muro su Mozic, 20-15. Gabi Garcia sigla il punto del 25-17 e regala il primo set a Padova, vantaggio giusto per quello che si è visto fino ad ora in campo. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA PADOVA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Verona è disponibile in chiaro per tutti: il canale di riferimento è Rai Sport, numero 58 del telecomando, e naturalmente sarà attiva anche l’opzione di diretta streaming video di Padova Verona, senza costi aggiuntivi visitando il sito di Rai Play o scaricando la relativa app. Va ricordato che, per quanto riguarda la mobilità, la partita sarà fornita anche dal portale Volleyballworld.net, ma in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

Mentre aspettiamo la diretta di Padova Verona, scegliamo di rileggere le parole di Radostin Stoytchev, l’allenatore del Rana Verona, dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa per 1-3 dagli scaligeri sul campo di Catania: “L’approccio alla gara è stato diverso. Siamo entrati in campo concentrati, senza commettere errori e senza concedere nulla. I giocatori sono stati attenti anche ai piccoli dettagli e lucidi nonostante la stanchezza”.

La soddisfazione di Stoytchev era evidente e si allargava anche al sostegno ricevuto dai tifosi in una trasferta così lunga: “Su quattro set solo uno non è andato come avremmo voluto, ma ci stiamo lavorando. Posso dire che questa gara è stata vinta dalla Maraia Gialloblù, che si è fatta tutti questi chilometri per sostenere la squadra”. Verona poi non ha giocato nel turno infrasettimanale di mercoledì, perché aveva anticipato al mercoledì precedente la sfida contro Monza, quindi adesso si può pensare solamente a quello che sta per succedere in questo bel derby veneto: parola al campo per vivere tutte le emozioni della diretta di Padova Verona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BEL DERBY VENETO

Padova Verona, in diretta dalla Kioene Arena naturalmente di Padova, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di questa sera, sabato 18 novembre 2023, come affascinante derby veneto scelto come anticipo televisivo della sesta giornata del campionato di Superlega di volley maschile. Un match certamente stuzzicante, forse nella diretta di Padova Verona potrebbe essere un piccolo vantaggio per la Rana Verona aver riposato mercoledì nel turno infrasettimanale causa anticipo del match contro Monza, mentre la Pallavolo Padova sarà più stanca, ma potrà contare sulla spinta del pubblico.

La diretta di Padova Verona ci aiuterà a capire quali potrebbero essere gli orizzonti in questa Superlega delle due società venete: finora possiamo dire che entrambe sono nel “gruppone”, non ai vertici ma nemmeno messe male. Insomma, tutto potrebbe essere ancora possibile per queste due squadre che hanno come obiettivo fondamentale non rischiare in ottica salvezza e inserirsi nella corsa per i playoff: sbilanciarsi tuttavia potrebbe risultare alquanto complicato, meglio allora lasciare parlare il campo e attendere i verdetti che arriveranno dalla diretta di Padova Verona…

DIRETTA PADOVA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Padova Verona, abbiamo evidenziato cammini non molto diversi fino a questo momento per le due formazioni venete. In base ai risultati dei turni precedenti, possiamo osservare che il rendimento di Padova sembra migliorare quanto più le partite si allungano, come dimostrano le soddisfazioni già ottenute al quinto set nelle scorse settimane dalla Kioene Padova, che però ha anche incassato alcune nette sconfitte contro rivali di caratura superiore.

Dall’altra parte ecco che il Rana Verona, reduce dai quarti playoff della scorsa stagione, ha avuto finora alti e bassi piuttosto significativi, con una costante: sempre vittorie in trasferta, sui campi di Taranto e Catania, ma sempre sconfitte in casa contro Modena, Trento e Monza. Insomma, si potrebbe dire che per gli scaligeri il fatto di giocare a Padova potrebbe costituire in realtà una bella notizia, se il trend recente sarà confermato ancora una volta. Compito naturalmente ai protagonisti sul campo per dire se sarà proprio questo l’epilogo al termine della diretta di Padova Verona…











