DIRETTA/ Padova Vicenza video streaming tv: la grande storia del derby veneto

DIRETTA PADOVA VICENZA: TESTA A TESTA STORICO

E ora passiamo ad analizzare i precedenti della diretta di Padova Vicenza. Le due squadre all’Euganeo si sono affrontate, prima di oggi, già in altre otto occasioni. Il bilancio è abbastanza in equilibrio con quattro vittorie dei padroni di casa, tre per gli ospiti e un solo pareggio. L’ultimo precedente ci racconta un sedicesimo di finale della Coppa Italia di categoria disputato nel novembre del 2019. In quell’occasione a vincere furono gli ospiti col rotondo risultato di 1-4. Nel primo tempo i biancorossi erano già in triplo vantaggio con i gol di Arma, Bianchi e Liviero.

Pronti via nella ripresa la squadra di casa provò a mettere nella giusta carreggiata le cose con un gol di Germano ma le sue speranze furono subito annichilite da una rete di Zarpellon. Curiosamente sempre di Coppa Italia si deve parlare per l’ultima vittoria dei biancoscudati, un 3-0 a tavolino del gennaio 2018. L’ultima vera vittoria sul campo è un 2-1 dell’ottobre del 2011. Il match fu sbloccato alla mezz’ora da una rete di Legati con finale pieno di emozioni. Gli ospiti pareggiavano al novantesimo con Abbruscato ma non si lasciarono intimidire i biancoscudati subito nuovamente in vantaggio, sessanta secondi dopo, con Cacia.

DIRETTA PADOVA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Vicenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA EQUILIBRATA

Padova Vicenza, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Euganeo di Padova sarà una sfida valevole per la 2^ giornata del campionato di Serie C. Derby veneto attesissimo per il blasone delle due squadre e per il ruolo da favorite nel girone che i due club rappresentano. Dopo due finali play off per la Serie B perse il Padova è partito però con un passo falso in questo campionato, sconfitto di misura a Vercelli in casa della Pro.

Il Vicenza si è ritrovato sotto nel punteggio contro la Pro Sesto ma poi i berici si sono scatenati pareggiando con Ferrari e poi vincendo in goleada nella ripresa, con un 6-1 che ha fatto capire subito l’impatto che i biancorossi vogliono avere sul campionato dopo la retrocessione in Serie B. Al 9 marzo 2013 risale l’ultima vittoria del Vicenza in casa del Padova, 0-1, mentre i biancoscudati hanno battuto i berici in casa per l’ultima volta con il 2-1 del 22 ottobre 2011.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Padova Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Valentini, Ilie; Vasic, Dezi, Cretella, Jelenic; Russini, Liguori; De Marchi. Risponderà il Vicenza allenato da Daniele Baldini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Confente; Ierardi, Pasini, Padella; Dalmonte, Scarsella, Jimenez, Greco, Valietti; Rolfini, Ferrari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

