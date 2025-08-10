Diretta Padova Vicenza streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live del derby veneto in Coppa Italia (oggi 10 agosto 2025)

DIRETTA PADOVA VICENZA (RISULTATO 0-1): GHIGLIONE SFIORA IL PARI!

Dopo appena 2′ arriva la prima occasione del Vicenza: Cuomo serve in verticale Morra, che appoggia a Capello. L’attaccante calcia da ottima posizione, ma la conclusione non è particolarmente potente e Fortin blocca senza problemi. Al 6’ il Padova risponde con una veloce ripartenza orchestrata da Seghetti e Fusi: palla a Faedo che serve Varas, ma il suo sinistro termina lontanissimo dalla porta di Gagno. Al 14’ i berici passano in vantaggio: Vitale sfonda sulla sinistra e mette in mezzo un cross sul quale Capello si avventa in acrobazia, battendo Fortin. Poco dopo Cuomo entra in ritardo su Seghetti e si prende il primo giallo del match. Al 23’ il Padova sfiora il pari: scambio rapido in area che libera Seghetti al tiro, ma Gagno respinge di pugno. La palla arriva a Ghiglione, che calcia al volo di prima intenzione, mandando fuori di poco. (agg. di Fabio Belli)

PADOVA VICENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il turno preliminare non è coperto, quindi nulla da fare per la diretta Padova Vicenza in tv oggi, nemmeno in diretta streaming video per il derby veneto di Coppa Italia.

VIA AL DERBY

C’è naturalmente una storia lunghissima che ci accompagna verso la diretta Padova Vicenza, l’affascinante derby veneto che questa sera si gioca per i preliminari della Coppa Italia. Volendo dare uno sguardo alle statistiche dei precedenti, possiamo allora dire che contiamo sei precedenti nella manifestazione, con un vantaggio per il Vicenza che vanta quattro vittorie a fronte di due successi per il Padova. Gli ultimi dieci derby invece sono stati disputati tutti in Serie C da domenica 3 novembre 2019 in poi, con un bilancio in questo caso perfettamente equilibrato, fatto di tre vittorie per parte più quattro pareggi.

Nello scorso campionato, terminato con la promozione del Padova, avevamo avuto un bilancio di una vittoria proprio per i patavini, 1-0 casalingo nel match d’andata giocato domenica 6 ottobre 2024, più un pareggio per 1-1 al ritorno, ovviamente a Vicenza domenica 16 febbraio 2025. Con questi dati abbiamo creato ulteriore attesa per il derby, spazio quindi adesso tutto dedicato alla diretta Padova Vicenza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PADOVA VICENZA: BEL DERBY VENETO

Il derby veneto è sempre affascinante, se poi segna il primo appuntamento ufficiale di una nuova stagione l’interesse è garantito: riflettori quindi sulla diretta Padova Vicenza, che ci terrà compagnia alle ore 19.30 di questa sera, domenica 10 agosto 2025, dallo stadio Euganeo per il turno preliminare di Coppa Italia.

Nello scorso campionato fu il grande duello al vertice del girone A di Serie C, infine fu grande festa per il Padova che si prese il primo posto e quindi anche la promozione in Serie B, motivo per cui godrà anche del fattore campo nella sfida secca di stasera – si andrà avanti fino ai calci di rigore se necessario.

Ecco allora che il primo atto della nuova stagione agonistica avrà un po’ il sapore della rivincita, che potrebbe dare una motivazione in più agli ospiti del Vicenza, che successivamente ai playoff non sono riusciti ad ottenere la promozione e quindi pure in questa stagione dovranno giocare nel campionato di Serie C.

Insomma, un derby veneto con una rivalità sentita e freschi ricordi della scorsa stagione a infiammare il tutto. Sarà “solo” un turno preliminare di Coppa Italia, ma siamo sicuri che nessuno (a cominciare dai tifosi) vorrà snobbare l’appuntamento di questa sera per una grande domenica di calcio grazie alla diretta Padova Vicenza…

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA VICENZA

Curiosiamo anche nelle decisioni che i due allenatori potrebbero prendere per le probabili formazioni della diretta Padova Vicenza. Matteo Andreoletti per il suo Padova dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2: in porta Voltan, protetto dai difensori Villa, Delli Carri e Perrotta; i padroni di casa dovrebbero poi proporre un folto reparto mediano a cinque con Ghiglione, Harder, Crisetig, Baselli e Valente, infine i due attaccanti Seghetti e Bonaiuto.

Tatticamente dovrebbe essere una sfida speculare, modulo 3-5-2 di partenza infatti anche per mister Fabio Gallo e per il suo Vicenza. In questo caso i titolari si aprono con il portiere Gagno; nella retroguardia Cuomo, Leverbe e Sandon, mentre il centrocampo degli ospiti biancorossi potrebbe essere composto da Ceferri, Cavion, Carraro, Vitale e Tribuzzi. La coppia titolare d’attacco infine per il Vicenza potrebbe prevedere Rauti e Capello.