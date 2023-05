DIRETTA/ Padova Virtus Verona video streaming tv: i precedenti del derby sono otto

DIRETTA PADOVA VIRTUS VERONA: I TESTA A TESTA

Derby veneto ma con tradizione abbastanza ridotta, la diretta di Padova Virtus Verona vanta infatti complessivamente appena otto precedenti in partite ufficiali, con un bilancio che sorride chiaramente ai patavini: infatti contiamo quattro vittorie per il Padova più tre pareggi (che oggi avrebbero lo stesso effetto) e una sola vittoria per la Virtus Verona contro i cugini. Una piccola speranza per la formazione scaligera viene dal fatto che questa affermazione della Virtus Verona è arrivata proprio a Padova, 1-2 il 22 aprile 2022, poco più di un anno fa.

In questo campionato invece è arrivato un doppio pareggio nei derby tra Padova e Virtus Verona: 0-0 all’andata disputata il 16 ottobre scorso in casa del Padova e 1-1 invece nell’incontro di ritorno, disputato in data 11 febbraio scorso evidentemente in casa della Virtus Verona. Insomma, in questa stagione è regnato l’equilibrio nel derby veneto, anche se ci sembra doveroso ricordare che un terzo pareggio oggi farebbe la felicità solamente dei padroni di casa del Padova… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PADOVA VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Padova Virtus Verona sarà possibile visionarla sia su Sports Eleven che su Dazn. Per entrambe le soluzione è necessario essere abbonati con le rispettive emittenti scegliendo se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Padova Virtus Verona è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sports Eleven e DAZN, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PADOVA VIRTUS VERONA, BIANCOROSSI CONTRO ROSSOBLU

La diretta Padova Virtus Verona, in programma domenica 14 maggio alle ore 19:30, racconta l’andata del primo turno dei playoff promozione di Serie C. I biancorossi sono arrivati alla fase finale classificandosi quinti e dunque superando il turno preliminare estromettendo dai giochi la Pergolettese per 1-0 grazie alla rete di Michael Liguori al 72esimo minuto. Un successo che continua a far sognare i tifosi del Padova che aspettano di tornare in Serie B dopo che l’ultima stagione in cadetteria è stata quella 2018-2019.

D’altro canto la Virtus Verona ha dovuto vedersela col Novara dopo aver concluso la stagione regolare al sesto posto. Tornando al primo turno playoff, i rossoblu hanno archiviato la pratica piemontese con un sonoro 3-0 targato Fabbro (doppietta) e Tronchin in un match sul 2-0 già dopo poco più di mezz’ora. Sarà dunque un doppio confronto interessante tra due formazioni che sono già state battezzate in termini di playoff e sono pronte a dare l’anima per una promozione in Serie B.

PADOVA VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Padova Virtus Verona vedono i biacorossi schierarsi col 4-3-3. In porta troviamo Donnarumma con davanti a sé Belli e Crivello come terzini e Valentini-Delli Carri come coppia centrale. Nella zone nevralgica del campo Radrezza farà il regista con Vasic e Dezi mezzali mentre Jelemic e Russini supporteranno Bortolussi unica punta.

La risposta della Virtus Verona è orchestrata nel 4-3-1-2 con Giacomel portiere, Daffara, Cella, Faedo e Munaretti in linea difensiva. A centrocampo Tronchin e Lonardi aiuteranno Halfredsson mentre più avanti Danti da trequartista agirà alle spalle di Casarotto e Fabbro.

PADOVA VIRTUS VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Padova Virtus Verona individuano come squadra favorita quella di casa a 2 precisi. Il pareggio, sempre secondo Sisal, è dato a 3.30 mentre il 2 fisso a 3.50.

Difficile secondo i bookmakers immaginare una partita con più di tre gol vista la quota di 2.25 contro 1.55. Chiudiamo con il Gol a 1.97, ben più alto dell’1.70 dell’esito opposto.

