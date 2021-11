Diretta/ Padova Viterbese streaming video: veneti favoriti (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA PADOVA VITERBESE: GLI OSPITI VOGLIONO STUPIRE

Padova Viterbese, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Biancoscudati favoriti in questo match che potrebbe spalancare le porte della qualificazione alla semifinale della competizione. Il Padova è reduce da un brillante successo in campionato sul campo del Piacenza, una vittoria che ha permesso ai veneti di riacciuffare il terzo posto in classifica, a -7 dalla capolista Sudtirol che al momento comanda il girone A.

Nel girone B di Serie C la Viterbese ha preso una boccata d’ossigeno molto importante tornado alla vittoria in casa contro il Gubbio, dividendo ora l’ultima piazza in classifica con il Grosseto a quota 10 punti. Nel precedente turno di Coppa gli etruschi hanno stupito con la vittoria in casa dell’Ancona Matelica, ma avevano poi perduto le due successive sfide di campionato e vedevano il loro obiettivo immediato nella risalita dall’ultimo posto in classifica.

DIRETTA PADOVA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Viterbese sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Padova Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Germano, Valentini, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Hraiech; Chiricò, Santini; Ceravolo. Risponderà la Viterbese allenata da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bisogno; D’Ambrosio, Martinelli, Van Der Velden; Fracassini, Calcagni, Megelaitis, Foglia, Errico; Murilo, Volpe.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Padova Viterbese, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Coppa Italia di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.30 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4.75 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 8.50 volte l’importo investito.



