Diretta Pafos Bayern Monaco streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 30 settembre 2025

DIRETTA PAFOS BAYERN MONACO: OSPITI NETTAMENTE FAVORITI

Sono entrambe campioni nazionali in carica, onestamente però finiscono qui le similitudini tra le squadre che saranno protagoniste della diretta Pafos Bayern Monaco alle ore 21.00 italiane di questa sera, martedì 30 settembre 2025, per la seconda giornata della fase campionato di Champions League presso lo Stadio Alphamega di Limassol.

Per i padroni di casa del Pafos è già stata una meravigliosa avventura quella nei preliminari estivi, fino a raggiungere per la prima volta il tabellone principale della Champions League. I campioni di Cipro hanno anche iniziato con un buon pareggio per 0-0 sul campo dell’Olympiakos nel “quasi derby” ellenico, adesso c’è il debutto casalingo anche se il fattore campo potrebbe non bastare.

A Cipro infatti sbarca il Bayern Monaco, che è ovviamente una delle corazzate del calcio europeo. Nella prima giornata, tanto per intenderci, i campioni di Germania in carica hanno vinto per 3-1 contro il Chelsea uno dei big-match del turno inaugurale, ovviamente adesso per il Bayern l’obiettivo è quello di approfittare di un turno più “facile” per continuare a marciare a punteggio pieno.

Sulla carta proprio questo dovrebbe essere l’epilogo praticamente certo, ogni altro verdetto sarebbe decisamente sorprendente al triplice fischio finale della diretta Pafos Bayern Monaco. I ciprioti due settimane fa avevano mostrato una difesa molto solida, ma contro i tedeschi sarà più difficile uscire imbattuti…

PAFOS BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Pafos Bayern Monaco in tv sarà un’esclusiva Sky Sport, come sempre in Champions League al martedì, comprese le opzioni di Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PAFOS BAYERN MONACO

Missione molto difficile per i padroni di casa, che comunque ci proveranno con un modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni per la diretta Pafos Bayern Monaco. Quanto ai titolari per i ciprioti, indichiamo Michael in porta; la difesa a quattro con João Correia, Luckassen, David Luiz e Pileas; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Šunjić, Goldar e Pêpê, mentre il tridente d’attacco potrebbe vedere in campo dall’inizio Jajá, Dimata e Dragomir.

Nel Bayern Monaco nonostante qualche assenza la qualità è palesemente più alta, basta leggere i nomi dell’undici titolare bavarese, con il modulo 4-2-3-1 come punto di riferimento: Neuer in porta; i quattro difensori Boey, Kim, Tah e Guerreiro; a centrocampo la coppia Kimmich-Bischof; ecco poi sulla trequarti offensiva Olise, Jackson e Díaz alle spalle del centravanti, che è naturalmente Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Non stupisce notare che il pronostico sulla diretta Pafos Bayern Monaco sia a senso unico in favore degli ospiti secondo Snai, che quota il segno 2 a 1,11, mentre già la quota è pari a 9,00 in caso di pareggio e con una vittoria cipriota si arriverebbe addirittura a 20 volte la giocata sul segno 1.