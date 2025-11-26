Diretta Pafos Monaco streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League.

DIRETTA PAFOS MONACO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Pafos Monaco ci fa compagnia davvero tra pochi istanti: ovviamente si tratta di una prima assoluta, ma sarà anche la prima volta in cui la squadra del Principato, che ha un’ottima tradizione europea con le finali di Coppa delle Coppe e Champions League (entrambe perse), affronterà un’avversaria che proviene da Cipro. Vale lo stesso per il Pafos nei confronti di squadre francesi, e allora davvero sarà un inedito in qualunque senso lo si possa girare, una partita che arriva in virtù dello straordinario cammino dei ciprioti nei turni preliminari.

Certamente possiamo citare David Luiz, il colpo a sensazione del Pafos in termini di calciomercato: un signore che ha disputato la semifinale di un Mondiale, ha vinto la Champions League e due volte l’Europa League oltre alla Copa Libertadores e un totale di 23 trofei, eppure ha scelto di sposare questa piccola causa che adesso può realmente sognare la qualificazione almeno ai playoff. Una vittoria questa sera sarebbe fondamentale per avvicinare questo obiettivo, dunque non ci resta che metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché la diretta Pafos Monaco prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PAFOS MONACO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Pafos Monaco sulla nostra tv vi potrete rivolgere a Sky Sport 254 se abbonati, mentre la diretta streaming video verrà garantita come sempre da Now.

CIPRIOTI PER L’IMPRESA!

Ci fa compagnia tra poco la diretta Pafos Monaco, in programma infatti dalle ore 18:45 di mercoledì 26 novembre 2025 per la quinta giornata nel super girone di Champions League 2025-2026: incredibilmente le due squadre hanno raccolto gli stessi punti, cioè 5, e sono dunque in corsa per un posto nei playoff.

Stupisce il rendimento del Pafos, che nell’ultimo turno ha centrato la prima vittoria di sempre nel torneo: battuto il Villarreal e grande festa perché almeno gli spareggi possono essere alla portata, anche in precedenza erano arrivati due pareggi per un cammino che potrebbe proseguire contro ogni pronostico.

Il Monaco forse lo avremmo atteso più su in classifica, ma tutto sommato in una competizione difficile sta facendo il suo: la vittoria sul campo del Bodo Glimt è stata preziosissima per evitare di andare ancor più in affanno, e inevitabilmente stasera arriva un incrocio che va sfruttato.

Attenzione però per quello che abbiamo detto a sottovalutare la competitività dei ciprioti, noi adesso aspettiamo che la diretta Pafos Monaco prenda il via e nel frattempo andiamo come sempre a leggere qualcosa circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, nella valutazione delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PAFOS MONACO

Nella diretta Pafos Monaco vediamo che Juan Carlos Carcedo si affida a un 4-2-3-1, da valutare naturalmente gli interpreti: possiamo pensare a Michail in porta con una difesa nella quale Luckassen e David Luiz sono i centrali, sulle corsie laterali in difesa potremmo vedere Bruno a destra e Joao Correia che può fare ancora il terzino adattato, poi in mezzo al campo il tandem formato da Sunjic e Pêpê lasciando a Orsic e Quina il compito di percorrere le fasce sulla trequarti, sulla zolla centrale si mette Dragomir che fa da supporto alla prima punta Dimata, favorito su Anderson Silva.

Il Monaco di Sébastien Pocognoli, reduce dai quattro gol incassati a Rennes, conferma il 3-4-3: Teze, Kehrer e Salisu i difensori davanti a Hradecky, Vanderson può prendersi la maglia a destra con Ouattara a sinistra oppure dentro Caio Henrique sulla mancina, in mezzo Pogba ha finalmente giocato ma non è pronto per fare il titolare, quindi confermati Mamadou Coulibaly e Zakaria (espulso sabato) con Lamine Camara possibile alternativa, nel tridente tutto porta a pensare che siano Akliouche e Ansu Fati ad accompagniare uno tra Biereth e Ilenikhena ma naturalmente attenzione a Minamino per la corsia sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO PAFOS MONACO

Ovviamente la formazione del Principato parte largamente favorita nella diretta Pafos Monaco, la Snai ad esempio ha valutato 1,60 volte la giocata il segno 2 per la vittoria degli ospiti, per contro il segno 1 che regola l’affermazione dei ciprioti vi permetterebbe di incassare una vincita che ammonta a 5,25 volte quello che avrete messo sul piatto, infine arriviamo ad un guadagno corrispondente a 4,10 volte la posta in palio per il segno X, sul quale puntare per il pareggio.