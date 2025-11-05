Champions League, Diretta Pafos Villarreal, streaming video tv: nessuna delle due squadre ha ancora vinto un match in Europa (5 novembre 2025)

DIRETTA PAFOS VILLARREAL (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Gara molto intensa con le due formazioni che si danno battaglia con tanti contrasti a centrocampo. Le occasioni latitano. Solamente tre tiri per gli ospiti mentre uno per la squadra di casa. Villarreal che gestisce molto bene la palla, ma non trova spazio per concludere liberamente verso la porta.

Diretta Inter Kairat Almaty/ Streaming video tv: per il quarto successo! (Champions League, 5 novembre 2025)

Fallo di Ayoze Perez. Gioco fermo al momento. Finisce il primo tempo, pochissime occasioni al momento. (Marco Genduso)

DIRETTA PAFOS VILLARREAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Comincia la sfida tra Pafos e Villarreal. Calcio piazzato battuto da Pepe che non sortisce alcun effetto. Mikautadze prova a mettersi in proprio ma il passaggio non trova i compagni posizionati.

Diretta Club Brugge Barcellona/ Streaming video tv: blaugrana per il bis (Champions League, 5 novembre 2025)

Poche emozioni in questi primi 20 minuti di partita con le squadre che si stanno studiando. (Marco Genduso)

DIRETTA PAFOS VILLARREAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

In una Champions League sempre più allargata succede spesso: la diretta Pafos Villarreal sarà un evento inedito, d’altronde i campioni di Cipro non hanno una grande tradizione a livello internazionale. Sarà allora curioso seguire questo incrocio così particolare, che introduciamo con un nostro “classico” in situazioni di questo genere, cioè i numeri del sito specializzato Transfermarkt. Naturalmente tra una squadra di Cipro e una della Liga spagnola ci sono nette differenze economiche: l’intera rosa del Pafos vale appena 26,20 milioni di euro, il che significa che ogni singolo calciatore dei padroni di casa vale in media 936.000 euro.

Diretta Ajax Galatasaray/ Streaming video e tv: Lancieri ancora sul fondo (Champions League, 5 novembre 2025)

Il Villarreal non è uno dei colossi di Spagna, ma parliamo pur sempre di una rosa che vale 280,30 milioni di euro complessivi e quindi 10,38 milioni di mediare ogni giocatore del Sottomarino Giallo. In tre valgono economicamente più di tutta la squadra avversaria, ma il campo spesso smentisce i freddi numeri: se sarà così anche questa volta, ce lo dovrà dire la diretta Pafos Villarreal… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA PAFOS VILLARREAL STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Pafos Villarreal, dovrete sottoscrivere un abbonamento a Sky. Questo vi porterà a poter assistere l match anche in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA PAFOS VILLARREAL, CI SARÀ LA PRIMA VITTORIA?

Cercasi punti disperatamente. La diretta Pafos Villarreal si giocherà all’Alphamega Stadium alle ore 18.45 di mercoledì 5 novembre 2025 e vedrà due squadre che hanno atto parecchia fatica in queste prime tre giornate di fase campionato.

Il Pafos è alla prima storica partecipazione e non ha ancora vinto una partita, ma ha comunque pareggiato due partite su tre ovvero la sfida con l’Olympiakos e quella col Kairat Almaty, intervallate dal 5-1 subito dal Bayern Monaco.

Il Villarreal dal canto suo ha raccolto ancora meno punti essendo solamente a 1, quello ottenuto in extremis contro la Juventus. Le restanti sfide sono state l’1-0 incassato dal Tottenham e il 2-0 in casa contro il Manchester City.

PROBABILI FORMAZIONI PAFOS VILLARREAL

Il Pafos giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Michaīl in porta. Difesa composta dal quartetto Bruno, Luckassen, David Luiz e Pīleas. A centrocampo il duo Pepe-Sunjic mentre Domingos Quina, Vlad Dragomir e Orsic supporteranno Bassouamina.

Il Villarreal invece preferisce un più classico 4-4-2. Tra i pali Luiz Junior, difeso da Mouriño, Foyth, Renato Veiga e Pedraza. In mediana Pépé, Santi Comesaña, Thomas Partey e Alberto Moleiro con Moreno in coppia con Mikautadze.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PAFOS VILLARREAL

Il Villarreal è dato come il club con più chance di vincere a 1.42 contro i 7 del Pafos e la X a 5. Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.