Diretta Paganese Avellino/ Streaming video e tv: risultato Coppa Italia Serie C

Paganese Avellino, diretta dall’arbitro Marco Acanfora, è la partita di calcio in programma oggi mercoledi 14 agosto 2019 tra le mura del Marcello Torre: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Il secondo turno del girone I per la fase preliminare della Coppa Italia di Serie C ci propone la diretta tra Paganese e Avellino, match di primaria importanza che ci aiuterà a definire meglio le cose in graduatoria, dopo che nella precedente giornata la sfida tra Bari e gli azzurri stellati ha visto il successo dei galletti. Siamo altresì impazienti di vedere in campo anche i biancoverdi, di nuovo tra i professionisti in seguito all’esclusione dalla cadetteria nel 2018 e alla raggiunta promozione in Serie C dopo aver vinto lo scudetto di Serie D.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Avellino non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA PAGANESE AVELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Paganese Avellino di questa sera il tecnico degli azzurrostellati Erra dovrebbe dare di nuovo fiducia al 3-5-2 che abbiamo visto in campo solo pochi giorni fa contro il Bari. Ecco quindi che per le probabili formazioni, la certezza sarà Campani, atteso tra i pali: in difesa invece si fanno avanti Sbampato, Mattia e Schiavino. In mediana sarà quindi spazio dal primo minuto per Carotenuto, Capece, Caccetta, Perri e Bonovolontà: saranno invece Alberti e Scarpa i titolari in attacco. Dovrebbe essere modulo speculare per l’Avellino, con Abibi fedele tra i pali. In difesa Ignoffo dovrebbe puntare su Laezza, Morero e Njie, mentre nella mediana a cinque le maglie da titolari dovrebbero venir consegnate a Celjak, Rossetti, Di Paolantonio, Carbonelli e Parisi. Saranno quindi Albadoro e Alfagema i titolari in attacco.



