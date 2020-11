Diretta Paganese Avellino/ Streaming video tv: immediato riscatto irpino? (Serie C)

DIRETTA PAGANESE AVELLINO: DERBY CAMPANO!

Paganese Avellino verrà diretta dal signor Francesco Cosso, e va in scena alle ore 17:30 di mercoledì 11 novembre: allo stadio Marcello Torre assisteremo alla partita valida per la 10^ giornata nel girone C della Serie C 2020-2021. Gli irpini vanno a caccia di riscatto: nell’ultimo turno hanno mancato un importante esame di maturità facendosi battere in casa dal Catanzaro, ma tutto sommato con due partite da recuperare possono virtualmente portarsi a ridosso della vetta, a conferma dei propositi di promozione. Servirà comunque più continuità ai biancoverdi, considerato il valore delle avversarie; la Paganese punta alla salvezza e in questo senso ha già incamerato punti importanti, dimostrando di saper fare meglio in trasferta. Dopo i tre gol rifilati alla Turris è infatti arrivato un prezioso successo a Viterbo, per tenere lontana la zona calda della classifica e immettere fiducia nel gruppo. Attendiamo allora l’esito della diretta di Paganese Avellino; intanto proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PAGANESE AVELLINO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Avellino non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo infatti le partite del campionato di Serie C sono un’esclusiva, laddove non si tratti di uno dei posticipi, del portale Eleven Sports che da anni ormai fornisce l’intera gamma del calendario, per una visione in diretta streaming video utilizzando PC, tablet o smartphone. Potrete decidere se abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE AVELLINO

Anche per Paganese Avellino Alessandro Erra insiste sul 3-5-2: è diffidato Onescu, ma l’esperto rumeno potrebbe comunque venire confermato in mezzo al campo a scapito di Bramati, completando così la consueta linea che prevede anche Bonavolontà e Gaeta; sugli esterni Carotenuto e Squillace sono sempre in vantaggio – ma attenzione a Mattia e Giuseppe Esposito – così come in difesa dovremmo vedere ancora Sirignano, Sbampato e Schiavino davanti al portiere Bovenzi. Il tandem offensivo sarà composto da Guadagni e Scarpa, con Costagliola che sarà utile nel secondo tempo. L’Avellino perde Miceli per squalifica: uno tra Nikolic e Alberto Dossena lo sostituirà in una difesa completata da Luigi Silvestri e Rocchi, con Pane tra i pali. A centrocampo non si cambia, almeno sulla carta perché Marco Silvestri insidia la maglia di Aloi o D’Angelo, mentre Errico dovrebbe ugualmente giocare sulla trequarti. Agostino Rizzo e Tito (o Burgio) possono rilevare Ciancio e Adamo sulle corsie esterne, per la coppia d’attacco Piero Braglia pensa ancora a Santaniello e Fella ma attenzione al sempre vivace Bernardotto, che potrebbe avere la sua occasione.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Paganese Avellino, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 3,15 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 2,25 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,05 volte la cifra investita.



