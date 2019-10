Diretta Paganese Avellino/ Streaming video tv: irpini per ripartire (Serie C)

Paganese Avellino sarà diretta dal signor Nicolò Marini, si gioca domenica 13 ottobre alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Marcello Torre di Pagani e sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel Girone C. Derby campano con la Paganese che arriva all’appuntamento sulla cresta dell’onda di una serie positiva. Anche nell’ultimo impegno in casa contro la forte Reggina è arrivato un 1-1 in rimonta, con gol di Diop di testa, che ha mantenuto al settimo posto la formazione di De Sanzo. L’Avellino invece con un non esaltante pari interno senza reti contro l’ultima in classifica del girone, il Rende, ha comunque interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Gli irpini sembrano comunque in difficoltà dopo una partenza incoraggiante e la trasferta di Pagani sarà un buon banco di prova per comprendere lo stato di forma dei biancoverdi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere in diretta tv Paganese Avellino, domenica 13 ottobre 2019, non ci si potrà collegare sui canali del digitale terrestre o del satellite, in chiaro o a pagamento. Sarà infatti disponibile solo la diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno effettuato un abbonamento al portale Elevensports. Che offrirà ai suoi clienti la diretta della sua partita tramite smartphone, tablet o smart tv attraverso la sua applicazione, oppure collegandosi direttamente via pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE AVELLINO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Paganese Avellino domenica 13 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C nel Girone C. Paganese schierata con un 3-5-2 dal tecnico De Sanzo con questo undici titolare: Galli; Piana, Stendardo, Dellafiore; Carotenuto Nacci, Capece, Della Morte, Della Corte; Parigi, Di Renzo. Risponderà l’Avellino con un 4-3-3 schierato dal tecnico Giovanni Ignoffo e così composto: Tonti; Celjak, Morero, Nije, Laezza; De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi, Alfageme, Parisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla partita, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla formazione di casa. Vittoria in casa quotata 2.35, mentre la possibilità del pareggio viene offerta ad una quota di 3.10. A 3.05 viene invece fissata la quota per chi scommetterà sulla vittoria in trasferta. Per chi invece deciderà di puntare sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 1.95, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.75



