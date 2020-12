Diretta/ Paganese Bari (Serie C) streaming video e tv: pugliesi senza margine

DIRETTA PAGANESE BARI: SFIDA DURA PER I PUGLIESI!

Paganese Bari, in diretta dallo stadio Torre di Pagani in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Pugliesi senza margine d’errore nel loro cammino, nonostante i biancorossi stiano comunque attraversando un ottimo momento grazie alle vittorie contro Casertana e Catanzaro. A complicare le cose è la corsa forsennata della Ternana in testa alla classifica, con 7 punti di ritardo dal primo posto per il Bari a causa del rendimento da record per gli umbri. Quello in casa della Juve Stabia è stato il secondo pareggio consecutivo per la Paganese che continua comunque a stazionare sopra la linea di galleggiamento della zona play off. I campani non vincono dalla trasferta di Viterbo dello scorso 8 novembre ma hanno perso solo una delle ultime 5 partite disputate in campionato, trovando una discreta solidità in un cammino che vede comunque sempre la salvezza come obiettivo primario.

DIRETTA PAGANESE BARI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Bari sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE BARI

Le probabili formazioni di Paganese Bari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Torre di Pagani. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pasquale Padalino con un 4-3-3: Tomei; Garattoni, Codromaz, Allievi, Rizzo; Mastalli, Berardocco, Scaccabarozzi; Bentivegna, Orlando, Romero. Gli ospiti guidati in panchina da Gaetano Auteri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Frattali, Di Cesare, Celiento, Sabbione; D’Orazio, De Risio, Maita, Ciofani; D’Ursi, Antenucci, Marras.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Paganese e Bari queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 3.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.90.



