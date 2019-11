Diretta Paganese Bari/ Streaming video tv: quote, galletti favoriti (Serie C)

Paganese Bari verrà diretta dal signor Andrea Colombo e, per la quindicesima giornata nel campionato di Serie C 2019-2020, si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 novembre. Molti addetti ai lavori considerano i galletti come la reale favorita per la promozione diretta, anche se l’inizio di stagione non è stato scintillante; il presidente Aurelio De Laurentiis ha già disposto il cambio di allenatore e va detto che dall’arrivo di Vincenzo Vivarini le cose sono migliorate, come dimostra anche il recente 3-0 sul campo del Bisceglie. Certamente il Bari deve avere un passo migliore per mettere in crisi le prime squadre di un girone C che si sta rivelando davvero competitivo; a farne le spese nelle ultime settimane è stata la Paganese, partita con il vento in poppa ma ora in evidente calo, e con una situazione che potrebbe nuovamente vederla lottare per la salvezza come l’anno scorso. Il ko del Liberati contro la Ternana era da mettere in conto, ma ciò non toglie che adesso serve immediato riscatto; vedremo se arriverà nella diretta di Paganese Bari, intanto possiamo metterci comodi e stare a vedere quelle che sono le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Bari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE BARI

In Paganese Bari Alessandro Erra conferma il 3-5-2: cercano spazio Bonavolontà e Bramati a centrocampo (possono sostituire Caccetta o Gaeta, con Capece verso la conferma), Guadagni che è in vantaggio su Carotenuto a destra e Scarpa, che però deve vincere la concorrenza offensiva di Alberti e Abou Diop. A presidiare la corsia sinistra sarà Perri, schierato in linea con i centrocampisti; in porta ci sarà Baiocco con Schiavino e Sbampato che daranno supporto a Panariello, ancora una volta leader del reparto arretrato. Consueto 4-3-1-2 per Vivarini: il suo Bari avrà Frattali tra i pali, Sabbione e Di Cesare in mezzo alla difesa e due terzini come Berra e Perrotta, che accompagneranno costantemente il lavoro delle due mezzali che saranno Schiavone e Bianco. Il playmaker davanti alla difesa dovrebbe essere Hamlili; in mediana Awua cerca un posto, sulla trequarti invece Terrani resta in ballottaggio con Floriano che eventualmente potrebbe anche giocare come prima punta, con Antenucci e Simeri che restano in vantaggio (soprattutto il primo, reduce da una doppietta a Bisceglie).

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote emesse dal portale Snai per Paganese Bari ci dicono che la squadra ospite è largamente favorita: vale 1,85 volte quanto investito il segno 2, che identifica la vittoria dei galletti allo stadio Torre. Il segno 1 per il successo casalingo degli stellati vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte la puntata mentre con il segno X, che regola il pareggio, la vincita corrisponderebbe a 3,40 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker.



