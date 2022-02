Diretta Paganese Campobasso/ Streaming video tv: padroni di casa al bivio (Serie C)

DIRETTA PAGANESE CAMPOBASSO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Paganese Campobasso sarà diretta dall’arbitro Tommaso Zamagni. La gara in programma sabato 12 febbraio alle ore 17:30, allo stadio Marcello Torre di Pagani, è valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Gli azzurrostellati sono reduci dal pareggio a reti bianche contro la Vibonese. Con quest’ultimo punto, la squadra di Gianluca Grassadonia, ha posto fine alla serie di sconfitte che durava da due giornate. La Paganese occupa la sedicesima posizione in classifica con 23 punti, in zona playout.

Il Campobasso arriva alla sfida di Pagani, dopo l’importante pareggio conseguito in casa contro il Palermo, partita terminata con il punteggio di 2-2. Grazie a questo risultato, la compagine allenata da Mirko Cudini, ha incrementato il vantaggio proprio sulla Paganese, portandosi a 4 lunghezze di vantaggio con 27 punti. Nella gara di andata, disputata lo scorso ottobre, il Campobasso ha conquistato i tre punti, battendo 3-0 la Paganese.

PAGANESE CAMPOBASSO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Paganese Campobasso di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PAGANESE CAMPOBASSO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Paganese Campobasso, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Gianluca Grassadonia, tecnico della squadra campana, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione della Paganese: Baiocco, De Santis, Sbampato, Murolo, Martorelli,Cretella, Bensaja, Firenze, Brogni, Castaldo, Tommasini.

Il Campobasso, allenato da Mirko Cudini, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. L’unica punta Liguori dovrebbe essere affiancata da Rosstti ed Emmanusso. Ecco la probabile formazione titolare dei lupi, in vista della trasferta di Pagani: Zamarion; Fabiani, Menna, Sbardella, Pace; Bontà, Candellori, Tenkorang; Emmausso, Rossetti, Liguori.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Paganese Campobasso di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il segno 1, associato al successo della Paganese, quotato 2.40. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.00. La vittoria esterna del Campobasso, abbinata al segno 2, è quotata 3.05.

