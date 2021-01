Diretta Paganese Casertana/ Streaming video tv: derby in Campania (Serie C)

DIRETTA PAGANESE CASERTANA: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Paganese Casertana, diretta dall’arbitro Stefano Nicolini della sezione Aia di Brescia, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021, presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, nel contesto della diciannovesima giornata del girone C della Serie C, ultimo turno del girone d’andata. Sarà un derby campano molto delicato: la classifica alla vigilia della diretta di Paganese Casertana ci dice infatti che le due formazioni non navigano in buone acque, con i padroni di casa penultimi a quota 12 punti e gli ospiti messi meglio solo di poco con i loro 15 punti. La differenza è di fatto maturata per intero domenica scorsa, quando la Casertana ha iniziato benissimo il 2021 battendo il Catania mentre la Paganese ha perso sul campo del Potenza. Per la squadra di mister Guidi dunque adesso l’obiettivo è quello di dare continuità per cercare di risalire posizioni allontanandosi dalla zona calda, ma evidentemente la Paganese non può permettersi di perdere contatto dai cugini e cercherà invece l’aggancio, che avverrà in caso di vittoria.

DIRETTA PAGANESE CASERTANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Casertana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana: appuntamento dunque in pay per view sul canale Sky Sport 254. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido anche l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CASERTANA

Scrutiamo adesso le probabili formazioni di Paganese Casertana, prendendo come base le mosse di domenica scorsa dei due allenatori. Per la Paganese avevamo visto un 3-5-2 con Campani in porta e davanti a lui la retroguardia a tre composta da Cigagna, Schiavino e Mattia; nella folta linea a cinque di centrocampo erano stati titolari Carotenuto, Onescu, Bonavolontà, Gaeta e Squillace; infine Mendicino e Diop avevano formato la coppia d’attacco. La Casertana invece era scesa in campo con il seguente modulo 4-3-3: Avella tra i pali; Hadziosmanovic, Carillo, Dramane e Del Grosso nella difesa a quattro davanti a lui; terzetto di centrocampo con Izzillo, Santoro ed Icardi, mentre il tridente offensivo della Casertana aveva visto titolari Pacilli, Cuppone e Turchetta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Paganese Casertana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,05 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria degli ospiti.



