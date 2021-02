Diretta Paganese Catania/ Streaming video tv: Di Napoli vuole conferme! (Serie C)

DIRETTA PAGANESE CATANIA: GLI ETNEI SONO FAVORITI

Paganese Catania, che è in diretta dallo stadio Marcello Torre alle ore 14:30 di mercoledì 24 febbraio, è uno dei recuperi nel campionato di Serie C 2020-2021: un’altra delle partite che non sono state disputate nelle scorse settimane, è valida per la 20^ giornata del girone C e dunque stiamo parlando della prima di ritorno. Nel frattempo le due squadre hanno giocato altre gare: vittoria importantissima quella dei campani contro la Turris, perché ha permesso di avvicinare la salvezza diretta e allo stesso tempo allontanato lo spettro della retrocessione senza passare dai playout.

Il Catania sta ancora lottando per seconda o terza posizione: la Ternana è irraggiungibile, domenica però è stato fermato il Bari e dunque Giuseppe Raffaele non ha perso terreno nei confronti dei galletti, puntando adesso una vittoria esterna per risalire ancor più la corrente. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Paganese Catania; aspettando che le due squadre scendano in campo proviamo a vedere in che modo saranno schierate dai loro allenatori, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PAGANESE CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Catania non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: i recuperi del campionato di Serie C non vanno in onda sul satellite (grande novità della stagione) e dunque l’unico modo per assistere a questa partita sarà quello di accedere al portale Eleven Sports per la visione in diretta streaming video, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e abbonandovi al servizio per la stagione, oppure in alternativa acquistando il singolo evento ad un prezzo fisso (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CATANIA

Lello Di Napoli non potrà schierare Abou Diop in Paganese Catania: uno tra Scarpa e Guadagni ne prenderà il posto in attacco, Raffini potrebbe lasciare la maglia a Mendicino e dunque il reparto offensivo potrebbe cambiare in toto. Gaeta e Onescu confermati in mezzo, con Zanini che rischia sull’assalto di Antezza e Bonavolontà; sulle corsie laterali dovrebbero esserci ancora Carotenuto e Squillace, poi una difesa con Schiavino, Cigagna e Sbampato che saranno disposti a protezione di Baiocco. Nel Catania mancherà Dall’Oglio: Raffaele si affiderà a Rosaia per completare un centrocampo nel quale operano Maldonado e Welbeck, mentre sugli esterni le due maglie dovrebbero essere nuovamente di Calapai e Pinto. In difesa poche sorprese: il portiere Confente sarà protetto da Sales, Giosa e Tommaso Silvestri. Potrebbe invece cambiare la composizione dell’attacco: Sarao, autore del gol contro il Bari, Reginaldo e Michele Volpe spingono, potrebbero giocare due di loro o magari solo uno con la conferma di Di Piazza, in quel caso andrebbe in panchina il solo Russotto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Paganese Catania attraverso le sue quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte la puntata, per il segno X che regola il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,20 volte quanto avrete messo sul piatto mentre con il successo degli ospiti, identificato dal segno 2, il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,20 volte l’importo investito con questo bookmaker.



