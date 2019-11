DIRETTA PAGANESE CATANIA/ Video streaming e tv: rossazzurri dominanti nei precedenti

Abbiamo tanti precedenti di Paganese Catania, una partita che aveva animato il campionato di Serie C anche alla fine degli anni Settanta, e che poi non si è più giocata per oltre 36 anni. Dal 2015 le due squadre sono tornate ad affrontarsi: i campani in questo contesto sono riusciti a vincere una partita al Marcello Torre, un 2-1 avvenuto nel marzo 2017, ma il resto delle sfide ha parlato decisamente rossazzurro. Sei vittorie degli etnei e un pareggio nell’aprile 2016; quattro di questi successi sono consecutivi e rappresentano una striscia ancora oggi aperta. Devastante poi il quadro realizzativo: il Catania nelle otto gare giocate negli ultimi quattro anni ha messo a segno 23 gol a fronte degli 8 della Paganese. L’ultima volta che si è giocato qui i siciliani hanno vinto 4-2, nella stagione precedente avevano segnato un gol in più mentre il risultato più rotondo è il 6-0 del marzo 2018, ma quella partita era andata in scena al Massimino. Resta il dominio del Catania in questo testa a testa, riuscirà la Paganese a invertire la tendenza? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Paganese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

ORARIO E PRESENTAZIONE

Paganese Catania, diretta dall’arbitro Mario Vigile, è la partita in programma oggi domenica 3 novembre 2019, valida per la 13^ giornata della Serie C, girone C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Sarà una sfida dura quella di oggi, dove entrambe le squadre non stanno attraversando un periodo facile. Nelle ultime sei partite disputate, la Paganese ha raccolto 8 punti, uno in più rispetto al Catania fermo a 7. Tutte e due le formazioni hanno conquistato una vittoria per parte, perdendo rispettivamente due e tre incontri. In classifica, il Catania occupa un’anonima posizione centrale, mentre la Paganese è a soli tre punti dalla zona play out. Di recente, la formazione etnea ha cambiato guida tecnica, affidandosi di nuovo all’ex bomber di Serie A Cristiano Lucarelli. Il ritorno dell’ex goleador di Reggina e Napoli non ha però sortito gli effetti sperati, visto che il suo esordio è culminato nell’ennesimo pareggio di questa stagione (Catania-Bari 0-0). La Paganese è invece reduce dalla sconfitta sul campo del Picerno (2-0 il risultato finale).

DIRETTA PAGANESE CATANIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Al tecnico Alessandro Erra piace giocare con il modulo 3-5-2. Nonostante la sconfitta subita nel corso dell’ultima giornata di campionato, il mister dovrebbe confermare a grandi linee la formazione che ha giocato contro il Picerno. In porta Campani. Difesa a tre con i centrali Stendardo, Schiavino e Panariello. A centrocampo invece Carotenuto e Mattia agiranno sugli esterni, con in mezzo Gaeta, Capece e Caccetta. In avanti, dovrebbe essere confermata la coppia d’attacco titolare scesa in campo contro il Picerno, costituita da Scarpa e Musso. Dopo essere tornato sulla panchina del Catania, Cristiano Lucarelli ha da subito adottato il modulo 3-5-2. Per la trasferta sul campo della Paganese, il tecnico degli etnei è intenzionato a confermare la fiducia dell’undici titolare che ha bloccato il Bari al Massimino nell’ultima giornata di campionato. Furlan in porta, Mbende, Biagianti e Silvestri terzo centrale di difesa. A centrocampo regia affidata all’esperto Lodi, affiancato da Dall’Oglio e Welbeck, con Calapai e Pinto esterni offensivi. In attacco, infine, la coppia d’attacco dovrebbe essere composta di nuovo da Mazzarani e Di Piazza.

QUOTE E PRONOSTICO

Il bookmaker Snai prevede un match equilibrato tra Paganese e Catania, figlio dell’andamento di certo non esaltante delle due squadre. Leggermente favorita la formazione etnea, la cui vittoria esterna è quotata a 2,35. Il segno 1 (vittoria della formazione di casa) viene invece quotato quasi a 3 (2,95), con il pareggio a 3,10.



