Diretta Paganese Monopoli/ Streaming video tv: quote, pugliesi favoriti (Serie C)

Paganese Monopoli si gioca alle ore 17:30 di sabato 31 agosto, in diretta dallo stadio Torre: è uno degli anticipi nella seconda giornata della Serie C 2019-2020. Obiettivi diversi per le due squadre che sono inserite nel girone C: la Paganese, che ha inaugurato il suo campionato perdendo di misura a Viterbo, cerca una salvezza sul campo dopo essere stata riammessa in categoria (aveva perso il playout contro il Bisceglie, e allo spareggio non sarebbe nemmeno arrivata senza la radiazione del Matera). Il Monopoli, in ascesa nelle ultime stagioni e affidato a un allenatore esperto come Giorgio Roselli, vuole confermare i playoff: un anno fa li ha giocati venendo subito eliminato (dalla Reggina) e cerca di tornare nella top ten della classifica. L’inizio è stato positivo e incoraggiante: vittoria interna contro la Vibonese. Adesso dunque si tratta di provare a ripetersi per andare a punteggio pieno dopo due giornate, anche se chiaramente la stagione sarà particolarmente lunga; mentre aspettiamo la diretta di Paganese Monopoli possiamo valutare quelle che saranno le scelte dei due allenatori per la partita del Torre, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

La diretta tv di Paganese Monopoli non verrà trasmessa sui tradizionali canali di questo Paese: ancora una volta infatti i diritti per il campionato di Serie C sono appannaggio del portale elevensports.it, che fornirà tutte le partite della stagione (anche quelle della Coppa Italia di categoria) in diretta streaming video. Per seguire le immagini, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, potrete abbonarvi alla piattaforma oppure scegliere di acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

Alessandro Erra potrebbe confermare il 4-3-3 che ha perso al Rocchi: in difesa però Sbampato potrebbe sostituire Mattia al fianco di Stendardo e davanti al portiere Baiocco, con Schiavino e Perri che corrono sulle fasce. Il centrocampo dovrebbe essere comandato da Bonavolontà, perno centrale con il supporto delle mezzali Caccetta e Capece; si gioca il posto anche Gaeta, che potrebbe avanzare il raggio d’azione sostituendo Carotenuto nel tridente offensivo. Verso la conferma invece l’altro laterale Abou Diop e il centravanti Alberti, in gol nella prima giornata; il Monopoli di Roselli giocherà con un 3-4-1-2 nel quale Mercadante, De Franco e Michele Ferrara formano la difesa con il portiere Antonino. Sulle corsie ci sarà l’azione di Rota, favorito su Tazzer, e Daniele Donnarumma che è una sorta di attaccante aggiunto; Hadziosmanovic e Giorno in mediana, con Carriero che cerca spazio; Fella, matchwinner domenica scorsa, potrebbe partire titolare sulla trequarti in luogo di Tuttisanti, con Mendicino e Cuppone che formeranno il tandem avanzato.

Paganese Monopoli è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui gli ospiti sono favoriti: l’eventualità della loro vittoria è regolata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte la puntata, mentre per il successo interno degli stellati (segno 1) arriviamo ad un valore pari a 3,65 volte la somma messa sul piatto. Il pareggio è regolato dal segno X, e in questo caso la vincita sarebbe di 3,20 volte l’investimento con questo bookmaker.



