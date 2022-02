DIRETTA/ Paganese Monterosi Tuscia streaming video tv: un inedito allo stadio Torre

DIRETTA PAGANESE MONTEROSI TUSCIA: TESTA A TESTA

La diretta di Paganese Monterosi Tuscia è un inedito assoluto visto che le due squadre allo Stadio Marcello Torre non si sono mai affrontate. I laziali sono alla loro prima storica promozione in Serie C e quindi si trovano ad affrontare tante prime volte in questa stagione. All’andata tra l’altro i biancorossoblù sono riusciti anche a vincere col risultato finale di 1-0. La gara in questione fu decisa da una giocata di Costantino alla fine del primo tempo con gli ospiti che nell’assedio del secondo tempo non riuscirono a trovare la via del pareggio.

Le due squadre stanno gravitando nella zona bassa della classifica. Monterosi Tuscia si trova in una condizione migliore con 30 punti anche se c’è da dire che data per certa retrocessa sta conducendo una buona stagione e oggi sarebbe salva. Dall’altro lato la Paganese è in zona playout con 26 punti quattro sotto la salvezza. La gara di oggi dunque diventa importante per entrambe le squadre. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA PAGANESE MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Paganese Monterosi Tuscia di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

RISULTATO INCERTO…

Paganese Monterosi Tuscia, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Sono punti che pesano quelli in ballo nel match che vede gli azzurrostellati reduci dalla sconfitta esterna di Catanzaro, in quello che resta comunque uno dei campi più difficili del girone. Difficile fare di meglio anche se la Paganese resta quintultima a -4 dalla salvezza diretta.

A quota 30 rispetto ai 26 punti dei campani ci sono infatti il Campobasso e proprio il Monterosi Tuscia, reduce da una fondamentale vittoria sul Messina, la seconda nelle ultime tre partite con i viterbesi che continuano a mantenere un ritmo notevole per una neopromossa, sicuramente capace di far sognare la salvezza diretta al primo tentativo tra i professionisti. Monterosi Tuscia vincente di misura nel match d’andata contro la Paganese disputato in casa, 1-0 firmato da un gol di Costantino.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Paganese Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Paganese, Gianluca Grassadonia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baiocco; Sbampato, Konatè, Bianchi; Zanini, Volpicelli, Cretella, Firenze, Manarelli; Castaldo, Guadagni. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Alia; Mbende, Borri, Rocchi; Adamo, Buglio, Basit, Parlati, Cancellieri; Caon, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Paganese Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Paganese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



