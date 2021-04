Diretta/ Paganese Potenza (Serie C) streaming video tv: salvezza in ballo

DIRETTA PAGANESE POTENZA: SFIDA DELICATA…

Paganese Potenza, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Salvezza in ballo in una sfida che vede però la Paganese ormai certa dei play out, da disputare contro il Bisceglie o contro la quartultima in classifica, nel caso in cui la Cavese riuscisse a limitare a 8 i punti di svantaggio sulla più immediata inseguitrice.

Battendo il Foggia in trasferta domenica scorsa gli azzurrostellati hanno però dimostrato di volersi giocare la salvezza fino in fondo e ora proveranno a rimettere nei guai anche i lucani, che dopo l’ultima fondamentale vittoria sul Monopoli si sono portati a +3 dalla zona play out. Risultato molto importante che ora però andrà confermato in questa trasferta campana: con un risultato positivo il Potenza blinderebbe una salvezza importantissima perché ottenuta dopo una stagione di grandi difficoltà, con la proprietà che ha dovuto ridimensionare le ambizioni economiche ma ha comunque costruito la reazione che nel girone di ritorno ha riportato i rossoblu fuori dalla zona retrocessione.

DIRETTA PAGANESE POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Potenza non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE POTENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Paganese e Potenza presso lo stadio Marcello Torre. I padroni di casa allenati da Lello Di Napoli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Baiocco; Cigagna, Sbampato, Sirignano; Mattia, Onescu, Bonavolontà, Zanini, Squillace; Diop, Mendicino. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Gallo con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Marcone; Coppola, Gigli, Conson, Coccia; Zampa, Bucolo, Ricci; Di Livio, Baclet, Mazzeo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Paganese Potenza, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.45 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 5.75 volte quanto avrete deciso di puntare.

