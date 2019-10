Diretta Paganese Reggina/ Streaming video tv: quote, ospiti favoriti (Serie C)

Paganese Reggina, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. I campani sono partiti in questa stagione di nuovo con l’obiettivo della salvezza, ma al contrario della travagliatissima scorsa stagione sembrano aver trovato un altro ritmo. Importantissime le ultime due vittorie consecutive contro Rende in casa (5-1 in goleada) e in trasferta sul campo del Rieti, espugnato con un 1-2 firmato dalle reti di Diop e Mattia. 6 punti che hanno portato la Paganese ad agganciare la zona play off all’ottavo posto nel girone C. Per i campani sarà ora però severo l’impegno contro una Reggina seconda in classifica, reduce da una vittoria di misura per 1-0 nel big match interno contro il Catania (vinto grazie a un gol di Corazza dopo appena 2′ nel primo tempo) e al momento lontana solo una lunghezza dalla Ternana prima della classe.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PAGANESE REGGINA

La diretta tv di Paganese Reggina non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE REGGINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Paganese Reggina, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per la Paganese guidata in panchina da Sandro Erra, schierata con: Baiocco; Stendardo, Sbampato, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Diop, Alberti. 3-4-1-2 per la Reggina allenata da Toscano in campo con: Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Paganese Reggina, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella calabrese: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 4.10 volte la somma investita, mentre viene offerta a 1.90 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.25 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.00 e under 2.5 quotato 1.75.



