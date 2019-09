Diretta Paganese Rende/ Streaming video e tv: in palio punti preziosi (Serie C)

Paganese Rende verrà diretta dal signor Adalberto Fiero, e si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre: anche il girone C gioca nel turno infrasettimanale dedicato al campionato di Serie C 2019-2020, e ci propone allo stadio Torre una sfida tra due squadre che hanno bisogno di punti per risalire la corrente ed evitare di rimanere nelle zone basse della classifica, pur se sanno che probabilmente in questa stagione dovranno lottare soprattutto per salvarsi. La squadra campana, in classifica ha 5 punti, e nel week end ha incassato una sconfitta di misura nel derby contro la Cavese. Il fanalino di coda Rende ha rimediato nelle prime 5 giornate solo un punto, che è arrivato proprio domenica nel pareggio casalingo contro il Teramo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Rende non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE RENDE

I padroni di casa della Paganese affrontano il match di mercoledì privi di Cesaretti squalificato e Gori, Musacci e Schiavino infortunati. Ancora non al massimo la condizione atletica di molte pedine fondamentali per mister Erra, come Alberti, sostituito da Calil, che nell’incontro di domenica ha giocato solo uno spezzone di partita. Paganese che contro il Rende cercherà di utilizzarlo fin dall’inizio, senza contare che a disposizione mister Erra ritrova anche Mattia sulla linea difensiva. Il Rende è invece tornato a collezionare punti in campionato, punti che mancavano dal 24 marzo con il pareggio contro la Cavese, se si esclude una vittoria a tavolino contro il Matera ottenuta però senza giocare.

Un pareggio importante, messo a segno da un pregevole pallonetto di Rossini, conseguito in rimonta dopo l’iniziale svantaggio, che dà morale alla squadra calabrese. Ma sono diverse le lacune che mister Andreoli dovrà colmare, a partire dalla sua poca esperienza in questa categoria nella quale è al debutto. Dopo quattro sconfitte consecutive la panchina è stata salvata grazie al pareggio ottenuto, ma le difficoltà contro il Teramo non sono mancate e la prossima gara sarà un ulteriore banco di prova da superare.

QUOTE E PRONOSTICO

I pronostici stabiliti per Paganese Rende, anche in virtù della migliore classifica in campionato, sono tutti in favore della squadra campana la cui vittoria viene valutata dall’agenzia di scommesse Snai con una quota pari a 1,80 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto. Molto più alte le quote destinate all’x (3,15) e alla vittoria corsara del Rende (4,5).



