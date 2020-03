Diretta Paganese Teramo/ Streaming video tv, sfida aperta (Serie C)

Paganese Teramo, diretta dall’arbtro Claudio Panettella, domenica 1 marzo 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Doppia trasferta e doppia sconfitta negli ultimi due turni di campionato per la formazione campana, sconfitta sia dalla capolista Reggina sia dall’Avellino nel turno infrasettimanale. Ko che hanno riportato la Paganese a -4 dalla zona play off, pur mantenendo 5 punti di distanza sul Picerno quintultimo, che punta però a distanziare la penultima in modo da evitare la roulette russa dei play out. Il Teramo dopo l’esordio vincente di Cetteo Di Mascio in panchina sul campo del Rieti ha dovuto lasciar strada al Potenza quarto in classifica, vincente allo stadio Bonolis nel turno di mercoledì, con i teramani che restano ottavi in classifica ma che devono guardarsi alle spalle per ottenere la qualificazione ai play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Teramo non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE TERAMO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Paganese Teramo, domenica 1 marzo 2020 presso lo stadio Torre di Pagani, sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. La Paganese allenata da Erra dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Scevola; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Mattia; Diop, Guadagni. Il Teramo guidata in panchina da Di Mascio sarà chiamato a rispondere con un 4-4-1-1 così disposto sul rettangolo verde: Bisogno; Polito, Matino, Marzupio, Ricchi; Spaltro, Castagna, Matera, Di Roberto; Russotto; Germinale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Paganese Teramo. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.35, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 2.90 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.90. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.10, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.70.



