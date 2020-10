Diretta/ Paganese Ternana: streaming video e tv (Serie C)

Paganese Ternana, diretta dal signor Vigile di Cosenza, sarà una sfida in programma per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C, in programma sabato 3 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Torre di Pagani. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio nel loro turno d’esordio. Buon punto sicuramente per la Paganese che ha imposto il pari interno al Catania, sfiorando peraltro la vittoria visto che i campani sono passati in vantaggio con un rigore di Guadagni e hanno condotto il match fino a 3′ dal novantesimo, quando Claiton ha permesso ai rossoazzurri di ottenere almeno un punto. La Ternana invece si è fatta imporre lo 0-0 tra le mura amiche dello stadio Liberati dalla Viterbese, risultato sicuramente non soddisfacente visto che gli umbri hanno giocato tre quarti di match in superiorità numerica per l’espulsione di Mamadou Tounkara tra gli avversari, senza però riuscire a trovare la via del gol.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PAGANESE TERNANA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Paganese Ternana, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE TERNANA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Paganese e Ternana. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Erra con un 3-5-2: Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Carotenuto, Onescu, Bonavolontà, Gaeta, Squillace; Guadagni, Isufaj. Gli ospiti guidati in panchina da Cristiano Lucarelli affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Iannarilli; Russo, Suagher, Diakité, Laverone; Defendi, Paghera; Furlan, Falletti, Torromino; Vantaggiato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Paganese Ternana grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,95, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,05, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,40 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA