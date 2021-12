Diretta/ Paganese Turris streaming video tv: i corallini sognano (Serie C)

DIRETTA PAGANESE TURRIS: RISULTATO INCERTO…

Paganese Turris, in diretta domenica 19 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. I corallini sognano sempre più e sperano di poter consolidare il secondo posto in classifica nel girone C in questo nuovo derby campano. La Turris ha travolto 5-0 il Messina nell’ultimo impegno disputato, affiancando il Palermo al secondo posto in classifica grazie al ko rosanero nel derby contro il Catania.

La Paganese resta a +2 dalla zona play out ma dopo la vittoria interna contro la Juve Stabia è tornata a cadere, perdendo con un pirotecnico 5-3 in casa del Picerno e incappando così nella quinta sconfitta nelle ultime 6 partite disputate in campionato. Le due squadre si sono già affrontate nell’ultima stagione a Pagani il 21 febbraio scorso e in quell’occasione furono gli azzurrostellati ad avere la meglio, battendo 2-0 i corallini tra le mura amiche dello stadio Torre.

DIRETTA PAGANESE TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Turris non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Paganese Turris, match che andrà in scena al Torre di Pagani. Per la Paganese, Gianluca Grassadonia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza:Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Cretella, Tissone, Zanini; Firenze, Castaldo, Diop. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Torre di Pagani, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Paganese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

