Diretta Paganese Vibonese/ Streaming video tv: scontro in zona playoff (Serie C)

La partita Paganese Vibonese, diretta dall’arbitro Giordano, ci mostra uno scontro delicato in zona playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di oggi, mercoledì 23 ottobre. I campani sono riusciti a raccogliere 15 punti in 10 gare e occupano l’ottava posizione in classifica. Ad una solo punto di distanza i calabresi, che però si trovano in decima posizione alle spalle del Catania, che ha totalizzato 15 punti esattamente come la Paganese.

Probabili formazioni Paganese Vibonese

In attesa di poter assistere alla diretta di Paganese Vibonese soffermiamoci sulle probabili formazioni. Alessandro Erra, tecnico della formazione campana, cercherà di riscattare il 2-1 subito nell’ultimo turno di campionato in casa del Teramo puntando nuovamente sul 3-5-2 con Baiocco in porta e il tridente difensivo composto da Schiavino, Panariello e l’ex capitano della Lazio e difensore della Juventus Guglielmo Stendardo. Perra, Gaeta, Capece, Caccetta e Mattia daranno sostanza e qualità in mediana a supporto del duo d’attacco composto da Alberti e Scarpa. La squadra di Giacomo Modica, forte del successo roboante per 5-0 ai danni del Catania, dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3. In porta confermatissimo Mengoni, protetto dalla linea a quattro con De Col, Redolfi, Altobello e Tito. In mezzo al campo ancora spazio ai tre Prezioso, Pugliese e Tumbarello, mentre davanti ci saranno Berardi, Bernardotto e Bubas.

Come seguire la partita in diretta streaming tv e quote

L’unico modo per assistere alla diretta di Paganese Vibonese è recarsi allo stadio, dato che non verrà trasmessa in chiaro né sulla tv satellitare né in streaming su Internet. Per quanto riguarda gli scommettitori, la Snai vede avvantaggiati i padroni di casa della Paganese, la cui vittoria è quotata 2,15 volte la posta. L’eventuale successo della Vibonese vale invece 3,4 volte la posta giocata. Leggermente indietro il pareggio, pagato 3,1 volte la posta.



