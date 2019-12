Diretta Palermo Acireale/ Streaming video tv: derby di alta classifica (Serie D)

Palermo Acireale, partita in diretta dallo stadio Renzo Barbera, si gioca alle ore 14:30 di domenica 8 dicembre: siamo nella 15^ giornata del campionato di Serie D 2019-2020, nel girone I dove i rosanero reduci dal colpo esterno di Giugliano hanno ripreso la loro marcia e stanno letteralmente dominando. Presentatisi a questa sfida con un vantaggio di 8 punti sul Savoia, ne hanno anche 12 sull’Acireale che è la terza forza del campionato; di fatto si tratta di un derby sentito visto che gli ospiti rappresentano la provincia di Catania, a parte questo la squadra granata sta facendo davvero bene e nel corso della stagione siamo anche riusciti a conoscerla abbastanza approfonditamente, grazie al cammino in Coppa Itala Serie D che si è poi nettamente interrotto a Foggia. Adesso possiamo dunque aspettare la diretta di Palermo Acireale per sapere se i rosanero saranno in grado di allungare ulteriormente, intanto valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Palermo Acireale, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia le partite stagionali della squadra rosanero sono fornite in esclusiva da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO ACIREALE

Rosario Pergolizzi schiera il rombo di centrocampo in Palermo Acireale, e deve ancora decidere in merito a qualche singolo. Come sempre Juan Alberto Mauri e Langella sono soluzioni utili per il centrocampo, dove comunque Martinelli e Martin restano favoriti; potrebbe rimanere in panchina Kraja, così come uno tra Santana e Felici per dare una maglia a Ricciardo in attacco. Lancini e Accardi saranno i centrali difensivi davanti a Pelagotti, con Doda e Vaccaro sugli esterni in qualità di terzini. L’Acireale di Giuseppe Pagana gioca invece con il 4-2-3-1: Pitarresi difende la porta, Cannino e Orlando corrono sulle fasce, Silvestri e Scignano comandano la difesa dal centro del reparto. In mediana avremo invece Ibrahima Ba che fa coppia con Barbagallo, proteggendo un reparto avanzato nel quale il capitano Savanarola agisce da trequartista centrale stretto tra Arena e Rizzo, mentre l’attaccante di riferimento sarà Modou Diop.



