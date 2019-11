Diretta Palermo ACR Messina/ Streaming video tv: torna un derby caldissimo (Serie D)

Palermo ACR Messina, in diretta dallo stadio Renzo Barbera, va in scena alle ore 14:30 di domenica 24 novembre per la tredicesima giornata nel girone I della Serie D 2019-2020. Torna una grande classica del calcio, un derby sentitissimo tra due squadre che sono da sempre rivali per la supremazia della regione Sicilia: sfida che ha precedenti anche nel massimo campionato e che oggi potrebbe rilanciare i rosanero che, dopo aver vinto le prime dieci partite andando immediatamente in fuga (come del resto era preventivabile), hanno inaspettatamente rallentato perdendo in casa contro il Savoia e frenando anche sul campo della Palmese. Due partite con un solo punto e nessun gol all’attivo; del resto il vantaggio della capolista sulle inseguitrici è talmente ampio che ci si può permettere di tirare il fiato, a patto che resti un periodo circoscritto. Il Messina, oggi conosciuto come Associazioni Calcio Riunite (da non confondere con il FC Messina, che gioca sempre in questo girone) punta un posto nei playoff ed è attualmente ottavo in classifica; vedremo allora cosa succederà nell’interessantissima diretta di Palermo ACR Messina, della quale possiamo ora valutare le probabili formazioni secondo le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo ACR Messina non sarà trasmessa dalla televisione di stato, ma abbiamo ormai imparato che le partite dei satanelli sono esclusiva del portale Eleven Sports. Sottoscrivendo un abbonamento stagionale o acquistando ogni volta la singola partita, potrete seguire il match di Serie D in diretta streaming video avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO ACR MESSINA

Per Palermo ACR Messina Rosario Pergolizzi potrebbe cambiare qualcosa rispetto al pareggio contro la Palmese: Lancini, Accardi e Crivello devono vincere la concorrenza di Peretti per la difesa davanti a Fallani, mentre attenzione a Ferrante che potrebbe giocare come esterno di centrocampo o in attacco (comunque a destra), nel secondo caso facendo spostare Santana sulla sinistra. La prima punta sarà sempre Ricciardo; il laterale di sinistra in mediana sarà Vaccaro, in mezzo al campo invece Ambro cerca un posto che dovrà strappare eventualmente a Alessandro Martinelli o Martin. ACR Messina che dispone con un 4-3-3 nel quale Coralli resta il riferimento avanzato in un tridente completato da Crucitti e Orlando; avremo poi un centrocampo formato da Sampietro in cabina di regia e dalle mezzali che dovrebbero essere ancora una volta Buono e Cristiani, pur insidiati da Saverino. In difesa mancherà Fragapane, che è squalificato: il terzino sinistro di Karel Zeman sarà dunque Strumbo che si allarga, in mezzo agiranno Ungaro e Francesco Bruno con De Melo a destra e Avella tra i pali.



