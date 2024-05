DIRETTA/ Palermo Ascoli video streaming tv: tanti gol negli incroci in epoca recente (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA PALERMO ASCOLI: I TESTA A TESTA

Sono quindici i testa a testa che ci separano da questa diretta di Palermo Ascoli, una sfida ricca di spunti di riflessione dove il minimo comune denominatore è sempre stata la valanga di gol che sono stati segnati nel corso degli anni. Non perdiamoci in altre chiacchiere dunque e andiamo a vedere insieme cosa ci racconta la storia di questa partita. Il computo totale sorride di molto ai rosanero, che possono vantare la bellezza di 8 risultati utili, mentre le vittorie marchigiane si fermano ad una soltanto, il resto come è facile intuire sono tutti pareggi.

L’unica vittoria ascolana porta però un pesante 4-1 e stiamo parlando ormai del 2018, in panchina per le due squadre c’erano Tedino da una parte e Cosmi dall’altra. Segnarono Rispoli, Coronado ma anche giocatori che vantavano presenze in Serie A come Nestorovski. Dunque parliamo di una sfida dal grande passato e di grandi talenti, vedremo se anche in questa partita assisteremo a dei futuri campioni del massimo campionato italiano o meno. Noi vi invitiamo a rimanere su questa pagina visto che analizzeremo tra poco le statistiche della diretta di Palermo Ascoli. (agg. Gianmarco Mannara)

PALERMO ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tra Palermo e Ascoli è accessibile senza problemi grazie alle varie opzioni di visione in diretta. Per chi dispone di Sky, è possibile seguire il match acquistando il pacchetto Calcio o optando per l’opzione equivalente su NowTV. In alternativa, DAZN trasmette con un abbonamento regolare.

PALERMO ASCOLI: PUNTI CHE SCOTTANO!

La diretta Palermo Ascoli arriva in un momento particolarmente delicato per entrambe le squadre. Fischio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera, il Palermo sembra concentrato sui play off, come dimostra la sua seconda sconfitta consecutiva contro lo Spezia mercoledì. Una prestazione deludente nel primo tempo ha permesso allo Spezia di segnare l’1-0 grazie a un errore di Lund, che ha facilitato il gol di Di Serio al 16′. Nonostante un secondo tempo più energico, il Palermo non è riuscito a pareggiare. Attualmente, la squadra di Michele Mignani si trova al sesto posto con 52 punti, con tre punti di vantaggio sulla Sampdoria.

Anche l’Ascoli ha subito una sconfitta nel turno infrasettimanale, perdendo per 1-0 in casa contro il Cosenza. La partita al Del Duca si è decisa nel primo tempo, con il Cosenza che ha segnato al 41′ con Tutino. Nonostante un secondo tempo di attacchi da parte dei bianconeri, non sono riusciti ad evitare la sconfitta. Dopo questa battuta d’arresto, i ragazzi di Massimo Carrera sono rimasti al quint’ultimo posto con 37 punti, insieme alla Ternana e ora anche al Bari.

PALERMO ASCOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le possibili scelte dei due allenatori per la diretta Palermo Ascoli: ecco le probabili formazioni dell’incontro in casa dei siciliani. Il Palermo guidato in panchina da Michele Mignani dovrebbe orientarsi verso un 3-4-1-2, Pigliacelli tra i pali e una difesa a tre schierata con Diakite, Lucioni e Ceccaroni; passando a centrocampo, giocheranno dal 1′ Buttaro, Segre, Gomes e Lund; in avanti Di Francesco agirà da trequartista alle spalle del tandem offensivo Soleri-Brunori. L’Ascoli allenato da Fabrizio Castori proporrà un modulo speculare agli avversari, 3-4-1-2 con Vasquez a difesa della porta e poi Vaisanen, Botteghin e Mantovani nella difesa a tre; Falzerano e Zedadka saranno gli esterni di fascia a centrocampo con Caligara e Di Tacchio centrali; Masini il trequartista alle spalle delle due punte, Duris e Nestorovski.

PALERMO ASCOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà dedicare una scommessina alla diretta Palermo Ascoli, ecco le quote proposte dall’agenzia Snai per questo incontro. Vittoria interna del Palermo quotata 2.35, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10 mentre si alza fino a 3.20 il moltiplicatore riferito alla posta scommessa sul successo esterno dell’Ascoli.











